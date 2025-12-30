Décimo cambio de entrenador en el grupo II de la Primera Federación: Casas releva a Pérez Herrera en el Sanluqueño

El parón por las fiestas navideñas se ha cobrado una nueva víctima en los banquillos del grupo II de la Primera Federación. Unos días después del relevo en el Betis Deportivo, con la llegada de Dani Fragoso por Javi Medina, el Atlético Sanluqueño ha movido ficha: el club de El Palmar ha despedido a José Pérez Herrera y se ha puesto en manos de Daniel Casas, que da el salto desde el juvenil verdiblanco. Es el décimo cambio de entrenador que se produce esta temporada 2025/26 en el grupo del Algeciras CF. Eso quiere decir que la mitad de los inquilinos ya han activado la guillotina antes de acabar la primera vuelta. Una auténtica locura.

El Atlético Sanluqueño anunció la destitución del jerezano José Manuel Pérez Herrera, una medida drástica que se rumiaba porque los verdiblancos marchan penúltimos con 15 puntos y están a 5 de la zona de permanencia. El entrenador, que hace varias temporadas ascendía a los de Sanlúcar a la antigua Segunda B, ha puesto fin a su segunda etapa en las filas sanluqueñas.

José Pérez Herrera acudió a la desesperada llamada del Sanluqueño la pasada temporada cuando a falta de tres jornadas para acabar la campaña el club se encontraba al filo del descenso a Segunda Federación. El jerezano se hizo cargo del equipo y sumó 7 puntos de 9 posibles, logrando una salvación milagrosa y ganándose la continuidad del proyecto, con una clara apuesta por pelear por no descender. Los resultados, sin embargo, no han acompañado al Atleti.

El club ha comunicado este martes que "Daniel Casas sube como entrenador del primer equipo conformando un cuerpo técnico de la casa junto a Coke Andújar, Alonso Bravo y Pablo Pulido". "De esta manera Dani promociona desde el juvenil Liga Nacional siendo esta su segunda temporada en nuestro club", ha agregado.

La Primera Federación no perdona y, en especial, el grupo II está siendo muy cruel. Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que ha sido cambiado por Adrián Colunga; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto ha sido ocupado por Cristóbal Parralo; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Mirandés para relevar al exalgecirista Fran Justo; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso; y el mencionado José Pérez Herrera (Sanluqueño).