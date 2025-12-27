La guillotina vuelve a caer en el grupo II de Primera Federación: el Betis Deportivo destituye a Javi Medina

La inestabilidad en los banquillos del grupo II de Primera Federación, en el que milita el Algeciras CF, no da tregua. El Betis Deportivo se ha sumado a la larga lista de clubes que han optado por un cambio de rumbo y ha anunciado la destitución de Javi Medina, que abandona el cargo tras apenas cuatro meses al frente del filial verdiblanco. Su relevo será Dani Fragoso, técnico ascendido desde el Juvenil División de Honor.

Con esta decisión, ya son nueve los cambios de entrenador en el grupo -ocho destituciones y el fichaje de Jesús Galván por el Huesca de la Liga Hypermotion- desde sin que se haya superado el ecuador de la temporada, una cifra que evidencia la enorme presión competitiva que se vive en una categoría marcada por el resultadismo y la urgencia.

La salida de Medina consolida una auténtica purga de banquillos en la competición. Los cambios no entienden del lugar que cada equipo ocupe en la clasificación, ya que han caído técnicos tanto de equipos de la zona baja como de conjuntos que se habían descolgado de los puestos altos de la tabla tras haberse marcado objetivos más ambiciosos.

Hasta la fecha, han perdido su puesto Javi Cabello (Eldense), sustituido por Claudio Barragán; Paco Jémez (Ibiza), relevado por Miguel Álvarez; Joseba Etxeberria (Real Murcia), que ha sido cambiado por Adrián Colunga; Luis César Sampedro (Nàstic), cuyo puesto ha sido ocupado por Cristóbal Parralo; Jesús Galván (Sevilla Atlético), sustituido por Luci Martín tras marcharse al Huesca; Carlos de Lerma (Marbella), relevado por David Movilla; Rubén Torrecilla (Hércules), sustituido por Beto Company; Abel Gómez (Antequera), cesado para contratar a Abraham Paz, y Javi Medina (Betis Deportivo), destituido para situar en el banquillo del filial verdiblanco por Dani Fragoso.

La decisión del club bético no resulta sorprendente a la vista de los números. El Betis Deportivo es colista, ocupa el puesto 20 con solo 11 puntos, a nueve de la salvación, que marca el Ibiza. Tras 17 jornadas, el balance es de dos victorias, cinco empates y diez derrotas, una trayectoria que ha colocado al equipo en una situación límite.

Medina, natural de El Garrobo (Sevilla), llegó al filial tras firmar una notable etapa en el Antequera CF, al que llevó a disputar los play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion. Sin embargo, su proyecto en Heliópolis no ha encontrado continuidad en los resultados.

El club ha optado por mirar a la cantera para buscar una reacción. Dani Fragoso, técnico del Juvenil División de Honor, asume el reto tras una etapa marcada por el éxito: dos clasificaciones consecutivas para la UEFA Youth League, una semifinal de la Copa del Rey Juvenil y, especialmente, la Copa de Campeones, el primer título de este tipo en la historia del Betis.

Llegado al club en 2020, Fragoso ha ido creciendo dentro de la estructura verdiblanca tras pasar por distintas categorías de base, acumulando títulos ligueros y consolidando su perfil como uno de los técnicos con mayor proyección de la cantera.

La destitución de Javi Medina vuelve a poner de relieve la fragilidad de los proyectos deportivos en Primera Federación, especialmente en el grupo II, convertido en el más inestable de la categoría. El grupo I de Primera Federación presenta, por ahora, un escenario más contenido en los banquillos. Hasta el momento, solo se han registrado cinco destituciones en este grupo a lo largo de la temporada.

El Unionistas de Salamanca fue uno de los primeros en mover ficha, con la salida de Oriol Riera y la llegada de Mario Simón. También el Zamora CF optó por un relevo en su banquillo, prescindiendo de Juan Sabas para apostar por Óscar Cano. En el Arenteiro, el club decidió destituir a Jesús Arribas, una transición que incluyó una etapa interina a cargo de Luis Alfonso Vilachá antes de la designación definitiva de Jorge Cuesta.

Por su parte, la Ponferradina relevó a Fernando Estévez para confiar el proyecto a Mehdi Nafti, mientras que el Talavera cerró el capítulo de cambios con la salida de Diego Nogales y la llegada de Alejandro Sandroni. Además, antes de que comenzara la temporada Javi Rozada abandonó por decisión propia el Avilés, del que se hizo cargo Dani Vidal.