Tevenet, del recuerdo algecirista al banquillo del Real Valladolid

Luis García Tevenet, que jugó en el Algeciras en Segunda división en la temporada 2003/2004, ha sido confirmado como nuevo entrenador del Real Valladolid (Liga Hypermotion) tras la salida de Guillermo Almada, que fue traspasado al Real Oviedo de Primera división.

El Real Valladolid ha oficializado el acuerdo con Tevenet (Sevilla, 1974) para dirigir al primer equipo hasta final de temporada, con opción de continuidad si logra el objetivo del ascenso. El técnico llega tras pasar por los banquillos de San Roque de Lepe, UCAM Murcia, Cartagena, Huesca (al que subió a Segunda), Hércules, Sevilla Atlético, Atlético Levante y Atlético de Madrid B, con el que encadenó dos ascensos hasta Primera RFEF, además de ser ayudante de Diego Pablo Simeone en el Atleti y segundo entrenador en el Botafogo brasileño dentro del cuerpo técnico de Davide Ancelotti hasta hace solo unas semanas.

El recuerdo algecirista en la 2003/04

Antes de colgar las botas, Tevenet vivió una etapa muy reconocida en el Algeciras CF, al que llegó procedente del Poli Ejido para competir en Segunda en la campaña 2003/04. Aquel curso disputó 31 partidos de Liga con el equipo rojiblanco, 30 de ellos como titular, sumando más de 2.300 minutos y 2 goles, en una temporada de amargo recuerdo para la afición albirroja tras la alegría del ascenso conseguido por el reconocible equipo del añorado José Luis Montes.

Formado en la cantera nervionense, Tevenet comenzó en el Sevilla Atlético, con el que debutó en Segunda B a principios de los 90. Su buen rendimiento le abrió las puertas del Sevilla FC, donde jugó en Primera División entre 1993 y 1997, aunque con un papel sobre todo de revulsivo.

Tras su etapa en el Sánchez-Pizjuán, hizo las maletas rumbo a Madrid para enrolarse en el Atlético de Madrid B (Segunda) y alternar incluso apariciones con el primer equipo rojiblanco en la máxima categoría durante la campaña 1998/99. De ahí pasó a la UD Las Palmas, con la que compitió tanto en Segunda como en Primera entre 1999 y 2002, y vivió una nueva cesión al Sevilla en la temporada del ascenso hispalense en Segunda. Su último destino antes de firmar por el Algeciras fue el Polideportivo Ejido, también en Segunda, en la 2002/03.

Tras su paso por Algeciras, Tevenet continuó su carrera en Numancia, Lleida y Orihuela CF, completando más de 400 partidos como profesional entre Primera, Segunda y Segunda B antes de dar el salto a los banquillos. Esa experiencia como jugador en campos como el Nuevo Mirador o el Insular de Las Palmas forma parte del bagaje que ahora lleva a Valladolid, donde se le pide reflotar a un equipo “tocado” y devolverlo a la zona de promoción en LaLiga Hypermotion.

El Real Valladolid ha destacado en su comunicado la capacidad de Tevenet para gestionar y potenciar el talento joven, algo que ya demostró con los filiales de Sevilla, Levante y Atlético de Madrid, y que será clave en un Pucela que apuesta fuerte por la cantera y por jugadores en progresión. En Zorrilla esperan que aquel mediapunta, reconvertido ahora en entrenador, imprima carácter y ambición a un proyecto que busca recuperar el paso hacia Primera.