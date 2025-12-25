El parón navideño da un respiro clave al Algeciras CF para recuperar efectivos

El parón navideño ha llegado al vestuario del Algeciras CF en el mejor momento posible. Tras un inicio de temporada marcado por los contratiempos físicos, el descanso competitivo hasta enero se presenta como una oportunidad fundamental para que el cuerpo técnico recupere efectivos y consiga, por fin, reducir una enfermería que ha condicionado la confección de los onces en este primer tramo del curso.

El conjunto dirigido por Javi Vázquez, que no volverá a trabajar hasta el próximo domingo, alcanza las vacaciones con varios futbolistas importantes que están prácticamente a punto para regresar tras haber estado entre algodones, una circunstancia que ha obligado al técnico a modificar planes casi cada semana. Las rotaciones, la gestión de cargas y el recurso continuo a la segunda unidad se han convertido en una constante en un calendario exigente, en el que el Algeciras ha tenido que competir sin continuidad en sus onces.

Estas semanas sin partidos oficiales permitirán frenar la acumulación de carga, ajustar planes de trabajo individualizados y acelerar la recuperación de futbolistas que venían forzando para poder estar disponibles. El objetivo es claro: que enero marque un punto de inflexión y que el equipo pueda entrenar con una normalidad que no ha tenido desde que arrancó la Primera Federación a finales de agosto.

Dentro de ese plan de recuperación, Aleix Coch, JJ Riley y Samu Casado apuran la recta final de su recuperación. En el eje de la defensa, Coch ha sufrido problemas musculares que le hicieron perderse partidos importantes, como los encuentros ante el Atlético Madrileño o el Teruel. En el centro del campo, la lesión de rodilla de JJ Riley llegó en el peor momento para el fuengiroleño, en un partido que comenzó como titular ante el Ibiza, y tras el parón podría volver a formar parte de las alineaciones. En la portería, Samu Casado afronta la recta final de su recuperación y también podría estar a disposición de Javi Vázquez para recibir al Sevilla Atlético.

Pero el parte médico no termina ahí. Futbolistas como Juanma García y Joseca han llegado muy justos al tramo final del año y solo han podido disputar los minutos finales de los últimos partidos, lo mismo que Jony Álamo, que en los tres últimos partidos ha comenzado a jugar algunos minutos a lo largo de las segundas partes.

Javi Avilés es otro de los que comenzará el año a disposición del técnico albirrojo. Comenzó la temporada con pocos minutos tras la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada, pero una nueva dolencia le ha tenido apartado de los terrenos de juego desde octubre. El pasado viernes ante el Villarreal B ya disputó unos minutos y si su evolución es buena podría sumarse a la causa.

Desde el inicio de la temporada, el Algeciras ha convivido con un goteo constante de lesiones y molestias, una situación que ha condicionado el día a día del cuerpo técnico y ha obligado a mirar con frecuencia al banquillo. La segunda unidad ha respondido en muchos momentos, permitiendo al equipo mantenerse competitivo, pero la falta de continuidad en el once ha sido una losa en determinados tramos.

A este escenario se suma el adiós de Eric Montes, que tras una larga y dura recuperación de una lesión de cruzado ha decidido poner fin a su carrera profesional. El club pierde así a un futbolista llamado a ser referencia, tanto dentro del campo como en el vestuario, dejando un vacío difícil de cubrir.

Con este contexto, en el Nuevo Mirador se mira al calendario con un deseo común: llegar a enero con casi todos disponibles. Si la enfermería se vacía y el grupo puede entrenar con el mayor grado de competitividad, el Algeciras confía en arrancar 2026 con una plantilla más equilibrada, capaz de sostener el pulso competitivo y afrontar con mayores garantías la pelea por lograr los objetivos.