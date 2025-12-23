La prematura retirada del algecirista Eric Montes sacude al fútbol español

Lo que comenzó como una baja federativa en Primera Federación se ha convertido en uno de los fenómenos virales del cierre de 2025 en el deporte nacional. La salida del Algeciras Club de Fútbol de Eric Montes, de 27 años y excapitán de La Masía, ha encontrado eco en los medios deportivos de todo el país. El futbolista ha decidido colgar las botas no por una lesión física -que la padece- sino para priorizar su felicidad frente a la “exigencia exclusiva” del profesionalismo. Su decisión, ampliamente difundida en medios como El País, Infobae y Marca, marca un ejemplo de valentía y cambio de mentalidad en las nuevas generaciones de futbolistas, y le llevará de regreso a su Manresa natal para iniciar nuevos proyectos lejos del balón.

La noticia, que el propio interesado dio a conocer el pasado viernes tras el encuentro que su equipo disputó en el Nuevo Mirador frente al Villarreal B, ha saltado de los boletines deportivos a las secciones de sociedad y salud de medios como El País e Infobae, que han analizado el caso como un paradigma del cambio de mentalidad en las nuevas generaciones de deportistas.

Si hace unos días Marca y Mundo Deportivo destacaban la "sorpresa" y la "valentía" del jugador al admitir que su grave lesión de rodilla fue, paradójicamente, "uno de los mejores momentos mentalmente" porque le liberó de la presión, este martes el propio jugador ha confirmado su nuevo rumbo en un segundo comunicado.

"Nuevos horizontes" lejos del balón

En un mensaje difundido este mismo martes a través de sus redes sociales, Eric Montes ha querido zanjar especulaciones y detallar su futuro inmediato, confirmando que su decisión es definitiva y meditada.

"Era una idea que llevaba años rondando por mi cabeza", admite el jugador en este nuevo escrito, desvelando que el desgaste venía de lejos, incluso antes de su llegada al Algeciras Club de Fútbol. El centrocampista ha anunciado que regresa a su Manresa natal, no para fichar por otro equipo, sino para "seguir formándome en nuevos horizontes laborales ligados con una empresa familiar".

El texto destila una liberación absoluta: "Yo, Eric Montes, estoy feliz, con ilusión y con energía para empezar desde cero una nueva vida lejos del fútbol". Una declaración que choca frontalmente con el hermetismo habitual del futbolista profesional y que ha sido aplaudida por analistas en TyC Sports y Sport como un acto de honestidad brutal.

Del Camp Nou a la "vida real"

La repercusión en medios nacionales no es casual. Montes no es un jugador anónimo; su imagen levantando la UEFA Youth League con el brazalete del FC Barcelona es parte de la hemeroteca culé. Sin embargo, diarios como El País han puesto el foco no en su pasado, sino en su presente: la ruptura del tabú.

El jugador ha confesado que su objetivo ahora es "sentir ilusión y tener energía al despertarme", algo que el fútbol de alto nivel le había arrebatado. "He cogido las riendas y he dicho 'hasta aquí' y voy a por ello", sentencia en su comunicado, una frase que ya se comparte en redes como un lema de salud mental.

Mientras el mundo del fútbol sigue debatiendo sobre calendarios saturados y presión mediática, Eric Montes ha hecho las maletas hacia Manresa con una victoria diferente bajo el brazo: "Vivir con la conciencia tranquila".