El Algeciras, "con los pies en el suelo" sin perder la ambición

El Algeciras CF se ha ido de vacaciones de Navidad con la sensación de que la temporada 2025/26 marcha por el buen camino para alcanzar el objetivo de la permanencia en la Primera Federación. El director deportivo albirrojo, Jordi Figueras, trasladó sus sensaciones tras el empate contra el Villarreal B, el último partido de 2025. El principal artífice de la plantilla subrayó la importancia de mantener "los pies en el suelo" sin perder "esa ambición" para afrontar el nuevo año. "Si no perdemos la perspectiva de lo que somos, estoy seguro de que el 2026 va a ser bastante mejor".

Figueras compareció para arropar a Eric Montes en su inesperado anuncio de retirada del fútbol profesional y también valoró lo realizado por el equipo de Javi Vázquez en las 17 jornadas disputadas de campeonato. "Lo dije el primer día en mi primera rueda de prensa, creo que tenemos que tener los pies en el suelo, saber quienes somos, pero también tenemos que poner en valor lo que llevamos haciendo todos estos años porque no es fácil estar cinco años consecutivos en Primera RFEF, la mayoría de los años salvándonos con bastante antelación", manifestó.

"Desde nuestro punto de vista -prosiguió Figueras-, sabemos todo el trabajo que hay detrás de cuerpo técnico, jugadores, de las parcelas deportivas, muchas horas de analizar, solventar problemas, muchos condicionantes. Sin perder perspectiva de lo que somos y teniendo esa ambición, estoy seguro de que el 2026 va a ser bastante mejor", reflexionó.

Javi Vázquez, feliz ante todo

Javi Vázquez, el entrenador, encara el parón navideño como una oportunidad para recuperar a jugadores lesionados o tocados. El técnico explicó que Iván Turrillo sufrió un golpe no demasiado grave y espera tener a toda la plantilla disponible para la vuelta el próximo 3 de enero, en casa ante el Sevilla Atlético. "Hemos llegado a este último tramo de Navidad sin excesivas bajas", señaló tras un empate que consideró "un buen punto".

Con 22 puntos, Vázquez entiende que el equipo tiene una buena puntuación, aunque con la sensación de que podrían haber sumado más. "Todo lo que sea puntuar siempre es positivo", afirmó. Subrayó que el equipo tiene un "bonito margen de mejora" para 2026 y la segunda vuelta, con jugadores que aún pueden dar un paso adelante. Elogió la actuación del portero Iván Moreno, quien ha sido determinante en las últimas semanas. "Dejar la puerta a cero ya evidentemente siempre te regala un punto", añadió.

Finalmente, Javi Vázquez expresó su inmensa felicidad en Algeciras, destacando el "grupo humano" que han formado con su cuerpo técnico y la plantilla. "Soy increíblemente feliz, tengo un cuerpo técnico que es una auténtica pasada", manifestó. Agradeció el cariño de la afición y deseó una Feliz Navidad, recordando que "22 que ya no nos quitan".