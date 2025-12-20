Eric Montes: "Dejo el fútbol porque no quiero sufrir más, quiero empezar a vivir desde cero"

"He decidido dejar el fútbol profesional porque no quiero sufrir más. Voy a cumplir 28 años y quiero empezar a vivir mi vida desde cero". El algecirismo digiere todavía el sorprendente anuncio de la marcha de Eric Montes. El bravo futbolista comunicó su decisión de apartarse del deporte tras el empate de los albirrojos contra el Villarreal B. Montes estaba a punto de reaparecer a primeros de 2026 tras una larga rehabilitación por la operación de rodilla a la que tuvo que someterse en febrero. El club comprende los deseos del jugador una despedida diferente, a la altura del compromiso del manresano durante todo el tiempo que ha defendido el escudo algecirista.

En una rueda de prensa cargada de emoción, a corazón abierto, Eric Montes anunció que se retira del fútbol profesional. Montes, quien ha militado en el club durante tres años, explicó que esta determinación ha sido meditada durante mucho tiempo, específicamente desde su salida de Albacete. El jugador confesó que, en el pasado, el miedo a lo que la gente pensaría o a la incertidumbre sobre su futuro le impedía tomar esta decisión. Sin embargo, un punto de inflexión llegó con una grave lesión de rodilla. Aunque físicamente fue uno de los momentos más dolorosos, mentalmente lo describe como uno de los mejores, ya que no tenía que "despertar y ponerme una careta para venir a entrenar".

Montes, valorado por su carácter en el campo, reveló que en realidad estaba sufriendo a diario. "Iba todas las tardes al gimnasio para no estar en casa", comentó, ilustrando su malestar. Desde que tomó la decisión, se siente "muy feliz" y planea mudarse a Manresa, su ciudad natal, para "empezar mi vida desde cero". A sus 28 años, ha decidido "coger el toro por los cuernos" y vivir su vida.

El futbolista es consciente de que su anuncio ha sorprendido a muchos, lo cual considera normal dada la pasión que genera el fútbol. "Yo desde los 4 años llevo jugando a este deporte, me ha dado muchas cosas bonitas, pero bueno, también he sufrido mucho, así que yo no quiero sufrir más", afirmó. Su deseo es disfrutar del fútbol "con ilusión y como el niño que sale al recreo del colegio a jugar al fútbol", lejos de la presión profesional.

Eric Montes expresó su profundo agradecimiento al club por el apoyo recibido, destacando que le renovaron el contrato incluso con la pierna rota, algo que "pocos clubes hacen". Mencionó a Jordi, a quien considera un amigo, y a Iván, a quien ve como un hermano mayor. Se siente aliviado, como si se hubiera quitado "10 kilos de la cabeza", y se va a Manresa para formarse y ser feliz.

El jugador enfatizó que no ve su decisión como un drama y que se siente "muy bien", a pesar de haber recibido ayuda psicológica. Recordó sus tardes en el gimnasio de Algeciras para evitar quedarse en casa, y ahora se siente tranquilo y optimista. Finalmente, Montes reveló que habló primero con el míster, Javi Vázquez, y luego con Iván Turrillo sobre su decisión. Agradeció al entrenador, ya que la conversación con él le ayudó a dar el paso de tomar las riendas de su vida. Reafirmó que no quiere el fútbol profesional en su vida, aunque le hubiera gustado jugar en Primera División. Su deseo es estar en casa, despertarse y formarse.

"Un ejemplo de compromiso"

Iván Turrillo, capitán del equipo, ha expresado su sorpresa y admiración ante la decisión de Eric Montes de retirarse del fútbol profesional. Turrillo destacó el profesionalismo y el compromiso de Montes, a quien considera un ejemplo para todos los jugadores. "Cuando él me lo comentó hace dos o tres semanas, no me lo creía", afirmó Turrillo. Resaltó que Montes, a pesar de saber que no podía jugar ni un minuto, acompañaba al equipo en todos los viajes. "Creo que eso es una satisfacción para cualquier compañero", añadió.

Aunque Turrillo intentó hacerle cambiar de opinión, se dio cuenta de que era imposible, ya que Eric desea llevar una vida diferente fuera del fútbol profesional. "A mí sí es verdad que me afectó mucho", confesó Turrillo, pero agradeció todo lo que Eric ha hecho por el club. Aseguró que Montes será recibido con los brazos abiertos en el club y le estará "eternamente agradecido" por su comportamiento "espectacular" hasta el último día, incluso animando a sus compañeros desde el banquillo.

Iván también subrayó el papel de Eric fuera del terreno de juego, describiéndolo como un "pilar" y alguien que ha prestado su casa y apoyo a mucha gente, destacando que es un jugador "muy fácil" de tratar, que da el 200% en cada entrenamiento y partido, incluso con la rodilla rota.

Finalmente, el gran capitán albirrojo explicó que la falta de ilusión de Eric por el fútbol profesional no es un problema mental, sino un deseo de llevar otra vida. Confirmó que Eric seguirá con ellos la semana siguiente, entrenará y pasará el fin de año con el equipo antes de continuar su vida. Mencionó que la noticia sorprendió a algunos compañeros, pero que la irán asimilando. Deseó a Eric la mayor felicidad y está seguro de que le irá "superbién".