El Algeciras anuncia la marcha de Eric Montes, que deja el fútbol

El pitido final del último partido de 2025 del Algeciras CF, el empate ante el Villarreal B, vino con sorpresa. El club del Nuevo Mirador anunció la marcha de Eric Montes. El centrocampista de Manresa se encontraba a las puertas de su reaparición tras la grave lesión de rodilla que sufrió la pasada temporada y su rehabilitación tras pasar por quirófano en febrero.

"El jugador Eric Montes y el Algeciras CF alcanzan un acuerdo para su desvinculación de la entidad por motivos personales", comunicó la entidad.

"Desde el club arropamos al máximo a Eric en su deseo de recobrar su salud física, mental y, por ende, el bienestar personal en su localidad natal, Manresa", señala el Algeciras en un comunicado. "Valoramos la honestidad, valentía y madurez con la que has afrontado este momento y para nuestra institución, la salud de las personas que forman parte del club está siempre por encima de cualquier resultado deportivo".

"Queremos agradecerte por el compromiso, la profesionalidad y la entrega que has demostrado en estas tres temporadas vistiendo la rojiblanca y representando firmemente los valores del Algeciras Club de Fútbol con tu calidad humana y futbolística", subraya el club.

"Deseamos sinceramente que puedas tomarte el tiempo necesario para recuperarte, acompañado de las personas y profesionales adecuados", acaba el Algeciras.