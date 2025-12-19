Un punto mejor que nada (0-0)

Un punto mejor que nada. Cuando no se puede ganar, ya se sabe que lo más apropiado es intentar no perder. El Algeciras CF se tuvo que conformar con un empate sin goles en su despedida de 2025. Los albirrojos sumaron ante un Villarreal B que gozó de las mejores y más claras ocasiones, pero se topó con Iván Moreno, un portero que ha crecido en la adversidad. El equipo de Javi Vázquez bregó y compitió como suele hacer, aunque apenas chutó entre los tres palos contrarios en un partido a ratos bajo una lluvia pesada que hizo más espeso si cabe el escenario. Los valientes que se arrimaron al templo algecirista, muchos con gorritos de Papá Noel, digirieron un partido en el que lo mejor fue el resultado y que el equipo sigue sin perder en casa.

Empate sin goles y gracias en una tarde noche de viernes que era más para estar en la calle Convento de tardeo o en una de las comidas navideñas o zambombas propias de estas fechas, pero la Real Federación Española de Fútbol sigue en su mundo con los horarios, en esa realidad paralela en la que se cree que la Primera Federación es una categoría profesional comparable a LaLiga de Tebas. Y dista un abismo.

Con las gradas muy resentidas de público, el Algeciras se agarró a sus fieles parroquianos para llevar las manijas en un inicio prometedor. Sin embargo, esa gaseosa fue neutralizada poco a poco porque un Villarreal B que jugó de tú a tú, con esa camada interminable de niños en la que ni se notan las bajas. El comienzo del Algeciras, con juego fluido y movimiento entre líneas, dio pie a la ocasión más franca de los albirrojos con un gol anulado a Manín en un cabezazo de segunda jugada pasado el cuarto de hora. El remate vino en una acción previa con fuera de juego claro. Nada que reprochar a un árbitro que sacó la primera amarilla a los 3 minutos en modo aviso y apenas volvió a mostrar amonestaciones. Guillermo Conejero, el árbitro, no tenía muchas ganas de alargar una contienda que iba a ser de guante blanco. Tanto es así que ni los equipos echaron mano del VAR y el encuentro duró lo justo.

Ficha técnica Algeciras CF (0): Iván Moreno; Paris Adot (Joseca, 58’), Víctor Ruiz, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo (Juanma, 75’), Manín, Dani Garrido (Jony Álamo, 58’) y Obeng (Javi Avilés, 90’). Villarreal B (0): Kinareikin; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko, Víctor Moreno, Cheihk, Pascual, Viveros (Barry, 75’), Álex Rubio (Barattucci, 83’) y Albert García. Árbitro: Guillermo Conejero (extremeño). Amonestó a los visitantes Viveros (3’) y Álex Rubio (63’). Incidencias: Partido correspondiente a la 17ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Tarde noche lluviosa. Menos público del habitual.

Tras el gol anulado a Manín, el arranque gaseoso del Algeciras perdió empuje ante un rival con descaro que tuvo su primera gran oportunidad con un disparo de Álex Rubio que abortó Iván Moreno. El Villarreal de David Albelda tuvo más sensación de peligro en una primera parte pasada por agua en la que los groguets avisaron a balón parado con sendos saques de esquina y poco más. El Algeciras intentó hacer cositas con balón, pero se perdía en esos últimos metros y no encontraba la manera de desequilibrar por los costados salvo algún chispazo de Rastrojo o Obeng. Arriba, Manín era una isla remota.

Paris Adot se escapa de un contrario. / Andrés Carrasco

Tras el paso por vestuarios, el filial se apoderó de un tramo en el que pudo adelantarse con dos llegadas al marco albirrojo. En la primera, Facundo Viveros se estrelló en el mano a mano con Iván Moreno y, poco después, el guardameta malagueño voló con una palomita para despejar el obús de Álex Rubio en un empalme que olía a golazo. Infranqueable el meta.

Javi Vázquez detectó el bajón y movió raudo el banquillo con Jony Álamo -dio más control-y Joseca -que metió nervio-, dos relevos necesarios. El Algeciras recuperó algo el equilibrio. Ya sin lluvia, los locales apretaron por momentos, tuvieron acercamientos por los costados con centros algunos venenosos, como el que metió Rastrojo y obligó a estirarse a Kinareikin, el barbilampiño portero ucraniano del Villarreal al que apenas se puso a prueba. Ni Tomás ni Joseca ni Obeng pudieron acertar con esos balones colgados que a veces generan segundas jugadas y goles tontorrones. No hubo manera.

En los últimos minutos dio la sensación de armisticio mutuo y Guillermo Conejero, que tampoco querría llegar demasiado tarde a casa, pitó antes de que terminase el tiempo añadido. El cero a cero era de manual.

El Algeciras de Javi Vázquez se marcha de vacaciones con 22 puntos, a la espera de acabe la jornada el domingo, a buen seguro fuera de los puestos de descenso.