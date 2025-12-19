El Algeciras CF - Villarreal B de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenas tardes! El Algeciras CF recibe este viernes a partir de las 19:00 hortas al Villarreal B en la 17\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. Los algeciristas despiden 2025 ante su afici\u00f3n en el Nuevo Mirador con el \u00faltimo partido del a\u00f1o antes de las vacaciones de Navidad. Los albirrojos inician el fin de semana en la 10\u00aa posici\u00f3n con 21 puntos, justo por delante de su rival, un filial entrenado por David Albelda que viene de empatar en Ibiza. El equipo de Javi V\u00e1zquez intentar\u00e1 prolongar su excelente racha como local en un estadio donde acumula cuatro victorias consecutivas. De ganar, el Algeciras rubricar\u00eda su mejor din\u00e1mica en casa desde que milita en la Primera Federaci\u00f3n. Los algeciristas vienen de caer derrotados en Teruel. Los de rojo y blanco comparecen con las bajas, m\u00e1s por precauci\u00f3n que otra cosa, del portero Samu Casado y el centrocampista Joe Riley. El central Aleix Coch es duda despu\u00e9s de haberse perdido los dos \u00faltimos compromisos. La previa: El Algeciras, a endulzarse la Navidad