Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 17ª jornada

La 17ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación ha reavivado la pugna por el liderato tras el zarpazo del Sabadell al Atlético Madrileño. La última jornada de 2025 dejó también un golpe de autoridad del Real Murcia ante el Europa y sendos pasos adelante del Cartagena y el Eldense. En la lucha por la permanencia, un respiro para el Antequera, el Tarazona y el Sevilla Atlético, y nuevos mazazos para varios inquilinos de la zona roja.

La jornada se puso en marcha el viernes con las tablas sin goles entre el Algeciras y el Villarreal B. El Nuevo Mirador continúa en modo fortín, aunque los albirrojos no pudieron prolongar su racha a cinco victorias consecutivas en casa. Un gol anulado a Manín por fuera de juego en la acción previa al cuarto de hora fue lo más cerca que estuvo el conjunto de casa de marcar en un partido espesado por la lluvia. El filial tuvo las mejores ocasiones, sobre todo en botas de Álex Rubio y Viveros, pero se topó con un infranqueable Iván Moreno. El partido, de guante blanco, no tuvo ni VAR ni un descuento interminable. El Algeciras de Javi Vázquez suma hasta los 22 puntos para mantener el peligro a raya mientras que el Villarreal B de David Albelda se pone con 21, un pasito por detrás.

El Eldense liquidó al Betis Deportivo y recuperó sensaciones en el Nuevo Pepico Amat. El cuadro azulgrana, no obstante, tuvo que lidiar con una primera parte en la que el filial avisó y hasta se llegó a adelantar con un tanto de Destiny que fue anulado por fuera de juego previo. Los de Elda apretaron y buscaron un gol que se resistió hasta que Dioni abrió la lata en el minuto 73 con un penalti por manos de Bladi. Minutos después, Guille Macho sentenció con un derechazo desde fuera del área a un rival que concedió demasiado en defensa. Segunda victoria seguida para el Eldense de Claudio Barragán, que se aúpa hasta los 26 puntos. Poco duró la alegría en el Betis Deportivo de Javi Medina, que se queda con 11 puntos como colista de la tabla.

Uno que va para arriba y otro que se hunde. El Hércules acabó con su maldición a domicilio tras imponerse en Marbella. Los costasoleños llevaron la iniciativa en el primer tiempo con varias ocasiones claras y un tanto anulado por fuera de juego a Rodri Ríos. El Hércules aguantó el tirón y nada más empezar la segunda mitad asestó el golpe con un tiro cruzado de Unai Ropero. Los blanquillos volvieron a la carga en vano ante un rival que supo defenderse sin fisuras. Nuevo varapalo para el Marbella de David Movilla, penúltimo con 15 puntos y aferrado al mercado de invierno para reaccionar. El Hércules se ha puesto en órbita con Beto Company y se alza hasta los 25 puntos, al acecho del playoff.

Remontada épica en el derbi aragonés. El Tarazona hizo vibrar a su afición tras levantar un 0-2 ante el Teruel. El duelo entre dos modestos muy batalladores no decepcionó. Merencio no perdonó la primera llegada que tuvo el Teruel en un mano a mano a la contra. Manel Royo puso el segundo de los turolenses a balón parado cumplida la media hora de partido. Un chispazo de calidad volvió a meter al Tarazona en el duelo gracias al golazo de falta de Cristian Agüero en el 35’. Los locales montaron el asedio en el segundo tiempo, pero la acción clave llegó con la expulsión del visitante Nico Van Rijn por una dura entrada. Tras estrellarse con el larguero, el Tarazona igualó por medio de Cubillas y remató la faena en el tiempo añadido con un cañonazo de Busi. Triunfo vital para el Tarazona de Juanma Barrero, que sale del descenso con 22 puntos. Jarro de agua fría para el Teruel de Vicente Parras, que a pesar de todo se queda con 26 puntos.

Subidón en El Maulí. El Antequera recuperó la chispa de antaño para tumbar al Nàstic de Tarragona en un duelo de poder a poder. Un sensacional Siddiki lideró a los blanquiverdes, que a los 7 minutos se adelantaron por medio de Biabiany gracias a un pase del hispano-marroquí. Siddiki se fabricó después el segundo, un golazo tras meterse en el área. El Nàstic replicó antes del descanso a balón parado con Álex Jiménez recortando distancias, pero era el día de Siddiki y el ex del Algeciras se sacó otra gran acción personal para situar el 3-1 antes del intermedio. El segundo tiempo se complicó para el Antequera con la expulsión de Javi Antón y el tanto de Marcos Baselga en el minuto 65. En superioridad, el Nàstic tenía tiempo para dar la vuelta a la situación. Los granas apretaron de lo lindo y vieron como le anulaban por fuera de juego el empate a Juanda. Con el rival volcado, Gené sentenció en el tiempo añadido para desatar el júbilo en El Maulí. El Antequera de Abraham Paz sale del descenso con 22 puntos y el Nàstic de Cristóbal Parralo cae de la zona de privilegio tras truncar su buena racha y seguir con 25 puntos.

Golpe de autoridad en la Nova Creu Alta en un duelo en la cumbre. El Sabadell se apunta a la pelea por el liderato tras noquear al Atlético Madrileño. Los arlequinados salieron en tromba, acorralando al filial colchonero y mandando los primeros avisos. A la media hora, Agustín Coscia no perdonó tras resolver dentro del área y puso por delante a los locales. El Atlético se espabiló en la segunda parte y protagonizó sus primeras llegadas claras, abortadas por un inspirado Diego Fuoli. Sin embargo, el que acertó de nuevo fue el Sabadell con un gol olímpico de Sergio Cortés a falta de un cuarto de hora. No tuvo el día el líder, que si no es por Esquivel habría salido goleado. El Sabadell de Ferran Costa se pone con 32 puntos, a uno solo del liderato del Atlético Madrileño de Fernando Torres.

El Alcorcón y el Ibiza firmaron una igualada insuficiente para ambos. Los celestes, inferiores a los de casa, acariciaron la victoria cuando Sofiane marcó el 1-2 en el minuto 89, pero los alfareros igualaron en el tiempo añadido y estuvieron a punto de culminar la remontada. El duelo comenzó con una clarísima ocasión para el Alcorcón con un remate de Iván Pérez que se estrelló en el larguero. El Ibiza atinó en su primera llegada con una volea de José Albert desde fuera del área que sorprendió a todos. Los alfareros igualaron a la hora de encuentro con un penalti que transformó Aparicio. El partido se encaminaba al empate cuando una contra de Bebé la rubricó Sofiane a falta de un minuto, pero en el minuto 95 apareció Vladys para rescatar un punto para los amarillos. Son cuatro jornadas sin ganar para el Alcorcón de Pablo Álvarez, que se sitúa con 21 puntos, al filo del abismo. Con 20 se coloca el Ibiza de Miguel Álvarez, otro candidato que ni gana ni despega.

El estadio Jesús Navas vivió una de las remontadas más locas de la temporada. El Sevilla Atlético resurgió para levantar el partido ante el Atlético Sanluqueño en el descuento. Los de Sanlúcar se adelantaron a las primeras de cambio con un penalti ejecutado por Zequi Díaz y se dedicaron a gestionar la ventaja ante un filial que se vio espoleado en el tramo final con los refrescos del banquillo. Uno de ellos, Ibra, empató en el minuto 94. Dos después, Bakary vio la roja y dejó con uno menos a los sevillistas, sin embargo, la hinchada de Nervión vivió una explosión de alegría cuando en el minuto 100 Ibra dio el pase a Nico Guillén para que marcase el tanto de la épica remontada. Oxígeno para el Sevilla Atlético de Luci Martín, en descenso pero con 18 puntos. Duro y cruel revés para el Sanluqueño de José Pérez Herrera, que se estanca en los 15 puntos y cede ante un rival directo por la salvación.

El Cartagena sofocó su pequeña crisis con una balsámica victoria ante el Juventud Torremolinos. El Efesé no dio opción al conjunto malagueño en el Cartagonova. Ortuño encarriló la tarde pronto y los albinegros finiquitaron el último cuarto de hora por medio de Luismi Redondo y, ya en el añadido, de Imanol Baz. El Torremolinos tuvo sus opciones para igualar en un par de ocasiones de Pito Camacho, pero los de casa se mostraron sólidos y resolutivos para sacar adelante un triunfo de obligado cumplimiento. El Cartagena de Javi Rey deja atrás dos tropiezos y se reconduce con 26 puntos a los pies de la zona noble. El Torremolinos de Antonio Calderón cae a los temidos puestos de descenso después de enganchar cuatro jornadas sin ganar y con tres derrotas. La nueva propiedad tiene deberes para estas fiestas.

El broche a la última jornada del año centró todas las miradas en la Nueva Condomina. El Real Murcia dio una respuesta de campeón para frenar al Europa. Los de Adrián Colunga salieron con el cuchillo entre los dientes y desarbolaron a los barceloneses con dos goles en apenas un cuarto de hora. Jorge Mier y Pedro Benito pusieron patas arriba el partido. El algecireño Cristo Romero se apuntó a la fiesta con un golazo, el tercero de los pimentoneros, que encajaron en el añadido de la primera mitad el tanto de Roger Escoruela. Los escapulados despertaron y se reencontraron en la segunda mitad, pero ya fue tarde para reengancharse al marcador. El Murcia de Colunga despide el año con 26 puntos y en puestos de playoff. El Europa de Aday Benítez se queda tercero con 29 y con derecho a soñar a partir de 2026.