El Córdoba B se refuerza con el internacional marroquí Amin Rajouani justo antes de visitar a la Balona

El Córdoba B se ha reforzado a las puertas de su visita de este domingo (12:00, en directo por Triunfemos) a la Real Balompédica Linense -en encuentro de la decimonovena jornada del grupo X de Tercera Federación- con el defensa gallego Amin Mustapha Rajouani Mansri (Amin Rajouani), que procede del Bergantiños, octavo clasificado del grupo I de la Segunda Federación. Amin Rajouani es internacional sub-20 con Marruecos, con cuya selección ha disputado nueve partidos.

La maltrecha defensa del Córdoba B, asolada por las bajas desde hace semanas, se apuntala justo antes de viajar a La Línea. Este viernes el filial califal ha anunciado la incorporación -y el jugador ha participado más tarde en su primera sesión de trabajo- del internacional marroquí sub-20 Amin Rajouani.

El central —que también puede actuar de lateral zurdo— nació en Foz (Lugo) el 30 de marzo de 2005 y después de pasar por los escalafones inferiores del Lugo finalizó su etapa como juvenil proclamándose campeón del grupo I de la División de Honor con el Deportivo de La Coruña, con el que disputó la Copa de Campeones de la categoría, cayendo eliminado en cuartos de final. Esa temporada (2023-24) disputó 22 encuentros.

El primer equipo del hispano-marroquí en categoría senior fue el CD Manchego, en el que fue compañero del exbalono José Ramón Fernández. Con el equipo de Ciudad Real disputó la primera vuelta de la temporada pasada en Tercera Federación (siete partidos, tres como titular), antes de marcharse en el segundo tramo del curso al Gran Peña, de la misma categoría, con el que jugó 15 veces, todas ellas como integrante del once.

La presente andadura la había comenzado en el Bergantiños, con el que había disputado siete partidos, cinco como titular, antes de poner rumbo a Córdoba.

El filial blanquiverde, el último equipo que logró derrotar a la Balona (2-0) allá por el 14 de septiembre, llegará al Ciudad de La Línea envuelto en su peor racha desde que comenzó el curso, ya que hilvana cinco jornadas sin ganar y cuatro derrotas consecutivas (tres de estas últimas, en casa). En esos cinco encuentros han quedado patentes las limitaciones de su retaguardia, ya que ha recibido diez goles.

Gaspar Gálvez: "Estamos capacitados para voltear la situación"

El entrenador, Gaspar Gálvez, prevé "un partido exigente" ante la Balona, al que su equipo llega "en una dinámica mala de resultados" pero "con muchas ganas de darle la vuelta" a la situación.

El técnico entiende que el filial "no está teniendo suerte" en estas últimas jornadas, en las que además le están "penalizando mucho los errores" pero expresa su convencimiento de que el plantel está "de sobras capacitado, porque así lo ha demostrado en la primera vuelta" para lograr un triunfo que, vaticina, "llegará pronto".

Gaspar Gálvez, entrenador del Córdoba B / El Día de Córdoba

"Somos conscientes que tenemos un potencial alto y tenemos que corregir y pulir cosas que nos están perjudicando y nos están penalizando. Pero bueno, somos un filial, para eso estamos, para trabajar, corregir errores", analiza Gálvez.

"Todo el mundo sabíamos que la Balona estaba hecha para estar en los puestos de arriba", responde el míster del filial cordobés cuando es cuestionado por su próximo rival. "No tuvo un buen comienzo, pero ha mantenido una muy buena línea en los últimos meses que al final la ha llevado a lo más alto de la clasificación".

"Tiene un gran equipo, bien trabajado y cuenta con un muy buen entrenador, al que conozco personalmente", valora. "Sabemos que va a ser un partido complicado, exigente, pero estamos preparados para ello, con mucha ilusión por sacar los tres puntos".

"En la primera vuelta hicimos un gran partido y logramos una victoria que nos dio mucha vitalidad y no hay que olvidar que esto es fútbol y que nosotros nos sentimos preparados y mentalizados para ganar en cualquier campo", finaliza.