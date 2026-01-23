Rafa Escobar regresa a Los Barrios... como visitante

Rafa Escobar vuelve a Los Barrios. Pero esta vez, como visitante. El técnico cordobés, que escribió páginas destacadas en el conjunto gualdiverde, acudirá este domingo (17:00) al San Rafael como entrenador del Egabrense, en partido de la decimoctava jornada del grupo I de la División de Honor Andaluza.

Tras no consumarse el acuerdo para su enésimo regreso a la Real Balompédica Linense, en la que marcó diferentes hitos durante sus más de 300 partidos en el banquillo, Rafa Escobar se unió el curso pasado al ambicioso proyecto del Egabrense, que tras varios resultados adversos se había descabalgado del liderato. Lo condujo como campeón al ascenso a la División de Honor.

Esta temporada, a pesar de tratarse de un recién ascendido, viene de enlazar una racha de siete partidos sin perder (seis victorias y un empate) lo que le ha valido para auparse a la tercera plaza y constituirse en el mejor equipo cordobés de la categoría. El ascenso directo lo tiene muy complicado, ya que el Betis B, líder destacado, le aventaja en diez puntos. La participación en el play-off la tiene al alcance de la mano y el encuentro ante Los Barrios, que suma dos victorias en 13 jornadas, aparece como un punto de inflexión para que el equipo de Cabra se afiance en el bloque de arriba.

“En absoluto se trata para mí de un partido más del campeonato, ir a Los Barrios es siempre algo especial”, recalca el míster, que ahora compatibiliza el fútbol con otras actividades profesionales. “No puede ser de otra manera, regreso a un sitio en el que no sólo he entrenado en diferentes etapas, sino que me trataron muy bien y en el que viví momentos inolvidables”.

“Es obvio que nosotros vamos a salir por los tres puntos, pero una vez pase nuestro partido deseo de todo corazón que la Unión gane todos los partidos que pueda y logre la salvación”, recalca.

Su primera etapa, en la 2009-10

El preparador debutó en la Unión en enero de 2010. El club de la Villa había destituido a Federico Martínez Gámez, pero la falta de acuerdo con el técnico de la andadura precedente, Jaime Molina, le impedía designar un sustituto. Los gualdiverdes, envueltos en una crisis económica de considerables dimensiones que llevó a su presidente, Antonio Prieto, a anunciar una disolución que no llegó a consumarse, estuvieron nueve jornadas en manos de su preparador físico, Juan Carlos González Galindo.

Escobar, con su inseparable Juan Sánchez como escudero, debutó con derrota en Los Palacios (1-0). Tras aquel partido, con el que se cerraba la primera vuelta, su equipo ocupaba la decimocuarta plaza del grupo X de Tercera, con solo tres puntos de renta sobre los puestos de descenso.

Rafa Escobar, en el banquillo de la UD Los Barrios, en febrero de 2010

Escobar dirigió a Los Barrios en 20 partidos, en los que sumó 36 puntos, lo que le convirtió en el quinto mejor del grupo (en ese periodo) en una competición en la que estaban, entre otros, la Real Balompédica, el Algeciras Club de Fútbol, los filiales de Sevilla, Recre y Cádiz o el Atlético Sanluqueño y en la que los barreños, por mor de sus limitaciones económicas, habían ido perdiendo jugadores por el camino.

La Unión salvó la categoría con suficiencia. Finalizó en séptima posición, con 57 puntos.

La temporada del milagro

El actual técnico del Egabrense volvió a la Villa en la campaña 2016-17, entonces de la mano de Álvaro Moya. El 18 de octubre de 2016 se hizo oficial su llegada como relevo de un expupilo suyo en el vestuario del Municipal, Jonathan Parrado Johny. Habían pasado nueve jornadas y los barreños eran últimos, con dos puntos, un solo gol a favor y trece en contra. La diferencia con los puestos de permanencia era de cinco puntos.

Escobar obró un auténtico milagro deportivo. Con un equipo (otra vez) maniatado por limitaciones económicas logró 45 puntos en 29 jornadas (séptimo si solo se contabiliza ese periodo) y acabó undécimo. En algunos momentos sus cifras eran propias de un conjunto de fase de ascenso.

“El 2 de enero de hace ahora casi un año la Unión emprendió con una victoria de enorme valor su desafío de la permanencia. Rafa Escobar dirigía una plantilla en plena reconstrucción que iniciaba la segunda vuelta con solo 13 puntos en la tabla, los mismos que suma ahora el conjunto gualdiverde. Los barreños ganaron por primera vez en su historia en el Nuevo Mirador al Algeciras con tantos de Labra y Chico Díaz y poco a poco fueron creyendo en el milagro”, escribía Alessio González en el resumen anual de Europa Sur.

Los jugadores de la Unión se avalanzan sobre Rafa Escobar tras asegurar la permanencia, en abril de 2017

“La Unión protagonizó una épica remontada que cristalizó en una explosión de júbilo el viernes 28 de abril con el triunfo en el minuto 95 sobre el Gerena. Aquella noche llovía a mares en el San Rafael. Los pupilos de Escobar obraron 34 puntos en la segunda mitad de la Liga, el cuarto mejor conjunto en ese tramo de competición. Números de liguilla que propiciaron un final de campaña sin apuros”, añadía.

A pesar de que todo el mundo daba por consumada su renovación, se marchó al ambicioso proyecto del Arcos, pero fue destituido después de media docena de jornadas. Apenas unas semanas después regresó al San Rafael y durante un corto periodo desempeñó el cargo de director deportivo como supervisor de David Dolibramento, un puesto que abandonó en diciembre coincidiendo con la llegada al banquillo de Carlos Ríos.

De Los Barrios, a Gibraltar

Escobar camina junto a Antonio García Albendín en su último paso por el San Rafael

El último capítulo del matrimonio Escobar-UD Los Barrios se remonta a la andadura 2018-19, en la que también se une al equipo con la competición ya empezada. En concreto tras cinco jornadas y, curiosamente, como relevo del actual preparador gualdiverde, David Gutiérrez Guti.

El tres de febrero la Unión había disputado 22 partidos con Escobar como responsable, en los que había logrado 14 victorias y una sola victoria, aupándose la cuarta plaza. Tres días más tarde se hizo oficial su confirmación de marcha del club gualdiverde y su fichaje por el Europa F.C. de la Primera División de Gibraltar, un club que también tiene marcado su nombre con caracteres muy destacados. Pero ésa es ya otra historia.