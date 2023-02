Rafa Escobar: 300 veces balono

Rafael Escobar Obrero [Córdoba, 12 de agosto de 1969] alcanzará este domingo, en el estadio Romano de Mérida, los 300 partidos como entrenador de la Real Balompédica Linense, a la que ha dirigido en cuatro etapas diferentes, hasta participar en nueve temporadas, tanto en Tercera como en Segunda B y Primera Federación. En ese periodo acredita casi un 50% de triunfos. Sólo hay constancia de que otro auténtico referente en la historia del club, Gabriel Navarro Baby, haya superado ese número de partidos.

Han pasado casi 25 años (sí, un cuarto de siglo nada menos) desde que en mayo de 1998 Rafa Escobar, que llegaba procedente del Lucena, era presentado en el hotel Mediterráneo en medio de una expectación inusitada. Ángel Serrano le puso al frente de un proyecto cuya principal misión era resucitar a la afición, que después de años en Tercera y tras haber sorteado una caótica situación económica, estaba sumida en la indiferencia. Y bien que lo consiguió.

Aquella Balona de los Requena, Javi Torres, Raúl Procopio, Camacho, Rafa González, Agustín, Miguel, Pacheco... se convirtió en noticia a nivel nacional por sus números. Sin embargo el 25 de abril de 1999 perdió 1-5 en el Municipal a manos del extinto CD San Fernando (lógicamente la derrota más amplia del actual técnico balono en ese banquillo), lo que venía a acentuar una peligrosa curva descendente, y se consumó su primera destitución.

Argimiro Márquez, que había sido su ayudante hasta entonces, y el ya mencionado Gabriel Navarro Baby -éste, por cuestiones burocráticas, entre bambalinas- llevaron el equipo a Segunda B en la inolvidable noche del Hellín.

En la 2004-05 el añorado Alfredo Gallardo depositó por primera vez su confianza en el actual preparador balono. El arranque fue incontestable, con dos triunfos a domicilio en apenas un mes (0-5 en Cartaya y 0-8 en Dos Hermanas -su victoria más amplia-) que perduran en la historia.

Escobar dejó su puesto tras la jornada 27 en manos primero de Baby y más tarde de Raúl Procopio, que conduciría a la Balona hasta otra estéril liguilla.

Después de un largo periodo se restituyó en la UD Los Barrios, en la que se vio obligado a sortear infinidad de problemas. Aquellos éxitos le abrieron la puerta del regreso a casa en la 2010-11 para proclamarse campeón del grupo X de Tercera (lo festejó en Puerto Real con antelación) y para sacarse una espina al lograr el ascenso a la división de bronce tras doblegar al Tudelano en la eliminatoria entre primeros clasificados.

La 2011-12 fue la temporada soñada. La Balompédica superó una ronda copera después de casi una veintena de años, se proclamó subcampeona del grupo IV de Segunda B (solo por detrás del todopoderoso Cádiz) y pasó una eliminatoria en la fase de ascenso a la Liga Adelante, derrotando al Amorebieta tras un partido de vuelta imborrable. Tras aquello el CD Tenerife y un árbitro impresentable llamado Aitor Gorostegui se encargaron de frustrar el camino de los linenses hacia la división de plata.

En esa campaña hay un dato relevante. Son muchas las estadísticas que contabilizan al míster balono 42 partidos, pero en realidad sólo dirigió al equipo en 36 ocasiones en la liga regular (más cuatro de las eliminatorias), ya que Sporting Villanueva y Poli Ejido abandonaron la competición y no se enfrentaron a la Balompédica en segunda vuelta. Ergo Escobar no pudo dirigir al equipo en dos duelos que no se jugaron.

En aquelas casi cinco temporadas de una tacada Escobar vivió rondas espectaculares de Copa, llevó al equipo a la recordada eliminatoria con el Athletic Club de 2015 (que el mismo define como uno de sus mejores recuerdos) antes de salir del club por tercera vez y afrontar una exitosa etapa en el Europa de Gibraltar, con el que incluso pudo disfrutar nada menos que de la Champions League.

El pasado 16 de octubre, como relevo de Alberto Monteaguado, iniciaba su cuarta etapa, con su tercer presidente, Raffaele Padalone. Tomó el mando de un equipo que estaba literalmente KO y, a pesar de algún lógico traspiés, lo ha aupado a la zona media de la tabla.

De hecho, si solo se contabilizan las jornadas en las que Escobar ha estado en el banquillo el equipo de La Línea ocuparía el quinto puesto en el grupo I. O lo que es lo mismo, plaza de play-off. Aunque quizás su éxito actual vaya mucho más allá. El preparador cordobés ha acabado con cualquier debate sobre su capacidad para estar al frente de los albinegros y la afición, sencillamente, le venera.