El Europa de Gibraltar ha vuelto a la carga. Después del parón competitivo causado por el Covid-19 (coronavirus) el equipo verdinegro, primero, que no campeón, de la última campaña en la National League, espera el resultado del sorteo que se celebrará el día 10 para conocer su rival en la primera de las eliminatorias de la Champions 2020-21, que se jugará el 18 de agosto. Y, lo que es casi igual de importante, en qué terreno se jugará el partido único de esa ronda. Rafa Escobar, convertido ya en el pilar del proyecto, ha efectuado solo cuatro cambios en el plantel.

Unos días en el Victoria Stadium, a la sombra del Peñón. Otros, en el Manuel León de Castellar. Respetando unas estrictas normas que todavía hoy le obligan a entrenarse en grupos reducidos pero con la ilusión de quienes quieren hacer historia, de quienes están decididos a pasear el nombre de Gibraltar por el fútbol europeo con la máxima dignidad.

Rafa Escobar (ex de Balona y UD Los Barrios) ha reclutado para sus filas a dos exbalonos más, Blas Fernández (Lincoln) y David Álvarez Polaco (AD Ceuta FC), amén del internacional egipcio Mohamed Badr (Lyns de Gibraltar) y del ghanés Kwadwo Poku, compañero de David Silva y Andrea Pirlo en el New York City FC de la MLS estadounidense, si bien este último, al estar cerradas las fronteras como consecuencia de la crisis sanitaria, aún no ha podido incorporarse al trabajo. Ni se sabe muy bien cuándo podrá hacerlo.

Junto a los fichajes, llegan tres jugadores de las categorías inferiores del club: Stefan Moreno, Luke Bautista y Mitch Gibson.

Por el contrario han salido de la entidad Velasco (que todo indica que se enrolará en el Algeciras Club de Fútbol), Portilla (Mensajero), Jack Sergeant (Lincoln) y el linense Labra, aún sin destino anunciado.

A todos esos nombres hay que sumar los de los exbalonos Olmo, Liam Walker y Juampe, además del linense Álex Quillo, lo que convierten al Europa como el equipo de la Roca al que ha adoptado una gran parte de la afición de La Línea, como quedó demostrado el curso pasado en su participación entonces en la Europa League. No hay que olvidar tampoco la presencia del algecireño y exalbirrojo Willy, que llegó en el mercado de invierno procedente del Ceuta.

“Nosotros nos hemos fijado como el gran objetivo de esta temporada pasar esta primera eliminatoria de la Champions”, se sincera Rafa Escobar. “Y a partir de ahí, bienvenido sea todo lo que podamos hacer en esa competición”.

“A nivel doméstico, trataremos de repetir lo de la temporada pasada, lo queremos ganar todo”, abunda, al tiempo que recuerda que las cifras del curso pasado le permitieron ser comparado con los mejores equipos de todo el continente. “Que nadie lo entienda como un exceso de vanidad, es que el club y todos los que formamos parte de él tenemos que ser ambiciosos”.