La Balona inicia en San Pedro su ronda por los colegios linenses
Real Balompédica Linense | Tercera Federación
Antonio Hermosín, Chey y Pepe Rincón interactúan con los alumnos de quinto de Primaria y les regalan entradas para este domingo
El Ayuntamiento de La Línea retoma la campaña para acercar la Balona a los escolares
La Real Balompédica Linense ha iniciado este viernes la actividad anual que forma parte de la oferta educativa municipal que está encaminada a dar a conocer el club y su funcionamiento a los escolares. En el presente curso está previsto que participen en la misma 650 alumnos de quinto de Primaria de una docena de centros.
El punto de partida lo han protagonizado el guardameta Antonio Hermosín, el defensa José Juan Estévez Chey y el atacante Pepe Rincón, quienes han acudido al Juan Pablo II - San Pedro, donde han interactuado con los estudiantes, que les han asaltado con numerosas preguntas.
El club ha hecho llegar a través de sus tres embajadores entradas gratuitas para el encuentro que este domingo (12:00) enfrentará a la Balona con el Córdoba B en el Ciudad de La Línea, correspondiente a la decimonovena jornada del grupo X de Tercera Federación.
