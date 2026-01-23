La Balona inicia en San Pedro su ronda por los colegios linenses

Los jugadores de la Balona, con algunos de los alumnos del colegio Juan Pablo II-San Pedro

La Real Balompédica Linense ha iniciado este viernes la actividad anual que forma parte de la oferta educativa municipal que está encaminada a dar a conocer el club y su funcionamiento a los escolares. En el presente curso está previsto que participen en la misma 650 alumnos de quinto de Primaria de una docena de centros.

El punto de partida lo han protagonizado el guardameta Antonio Hermosín, el defensa José Juan Estévez Chey y el atacante Pepe Rincón, quienes han acudido al Juan Pablo II - San Pedro, donde han interactuado con los estudiantes, que les han asaltado con numerosas preguntas.

El club ha hecho llegar a través de sus tres embajadores entradas gratuitas para el encuentro que este domingo (12:00) enfrentará a la Balona con el Córdoba B en el Ciudad de La Línea, correspondiente a la decimonovena jornada del grupo X de Tercera Federación.