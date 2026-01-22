Chey, el portero/delantero de la Balona

“Una hora después, cuando íbamos de vuelta en el autobús, pensé: ¿pero qué he hecho?”. Una sola frase sirve para definir cómo se siente José Juan Estévez (Chey), el lateral diestro de la Real Balompédica Linense que el pasado domingo, tras la expulsión de su compañero Antonio Hermosín, asumió la responsabilidad de defender la portería albinegra en el Municipal de Chiclana. Una situación que se prolongó durante casi media hora y en la que no recibió ni un solo tanto. “Ya hemos hablado de que Antonio [Hermosín] y Brian [Mahugo] deben tener cuidado conmigo”, bromea el almeriense. “Pero vaya, que una vez y no más”.

“De verdad que nunca, nunca, ni de chico, había jugado de portero, lo prometo”, arranca el zaguero metido a portero ocasional.

“En realidad no lo decidió nadie en concreto, sino que yo fui el primero en decir: venga, pues me pongo”, asegura. “Es verdad que en esa charla barajamos otras opciones, sobre todo la de Boateng, pero queríamos ganar altura un poquillo porque sabíamos que el Chiclana iba a poner muchos centros y, como me vieron tan decidido…”.

"¿Antonio, qué hago? Lo que puedas"

El lateral explica que asumió la responsabilidad de la decisión que estaba tomando cuando Antonio Hermosín le entregó los guantes. “Le dije: Antonio, ¿qué hago? Y él me respondió: estate tranquilo, no tienes nada que perder, haz lo que puedas”.

Poco después llegó una intercepción de un centro en el suelo, con maneras muy académicas, que hizo pensar a más de uno que Chey había tomado la decisión de defender el marco porque conocía la mecánica de esa posición.

“Hasta yo me sorprendí”, dice riéndose abiertamente. “Lo cogí perfecto, ¿eh? Me tiré hacia atrás, me giré y dije: madre mía”.

Diego Domínguez arenga a Chey, tras una intervención de éste / Miguel Rodríguez - Janda Bahía

La acción provocó una expresiva reacción de su compañero Diego Domínguez, que le jaleó, como recoge una imagen publicada por Europa Sur. “Sí, sí, la he visto. Yo creo que es que él también se sorprendió”.

“Si digo la verdad, para el tiempo que estuve, no pasé tantos apuros como pensaba”, confiesa. “Hubo un par de balones que se pasearon y dije: menos mal… La verdad es que el equipo apretó los dientes y no dejó que el Chiclana me avasallara”.

Y llegó el final del encuentro. El 2-4, pese a jugar con nueve hombres; el ascenso al liderato del grupo X de Tercera Federación y la explosión de júbilo dentro y fuera del maltrecho terreno de juego. “En ese momento sentí nervios, alegría, pero sobre todo una sensación de liberación enorme”.

“No me dio tiempo ni a llegar al vestuario. En el campo todos los compañeros me decían algo; fue un momento de locura”, recuerda. “Fran [Mateu], en referencia al preparador de porteros, se vino hacia mí y me dijo: ‘tú estás loco’”.

Chey se muestra partidario de no sacar pecho ahora que la Balompédica se ha encaramado a lo más alto de la clasificación. Tira de tópicos para reforzar su argumento: “Es que queda mucho, no hemos hecho nada aún”.

“Hay que tener los pies en el suelo. Las cosas, al principio, no salieron como queríamos, pero tanto entonces como ahora supimos mantener la calma porque estábamos convencidos de que podíamos dar la vuelta a la situación”, reflexiona.

“Hubo momentos difíciles, pero todos sabíamos que partíamos de cero, que necesitábamos un tiempo y que veníamos a un club con una enorme exigencia. También que teníamos por delante un reto muy bonito y que, desde el principio, tenemos mucha hambre”, abunda el lateral diestro, que desde el lunes tiene en Antonio Mancheño competencia directa en su demarcación.

“Lo primero es que es una pena que Rubén [Olea] no pueda seguir con nosotros, porque no solo rindió a muy buen nivel cuando jugó, sino que es un tío estupendo”, dice en referencia al futbolista malagueño, al que una lesión de rodilla ha apartado de los terrenos de juego lo que resta de temporada. “Antonio [Mancheño] es bienvenido, como lo es también David Muñoz. Toda competencia es buena”.