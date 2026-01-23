El tiempo en el Campo de Gibraltar: el frío, el fuerte poniente y olas de hasta 6 metros marcarán el sábado

El Campo de Gibraltar afronta este sábado 24 una jornada marcada por la borrasca Ingrid, que ha provocado un fuerte temporal de poniente, con viento fuerte y mar muy gruesa durante todo el día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque las lluvias serán escasas y débiles en torno al mediodía, el protagonismo lo tomarán las condiciones adversas en la costa y el Estrecho, donde se han activado avisos naranja y amarillo.

Durante la mañana, entre las 8:00 y las 14:00, se espera un cielo nuboso o cubierto, con una humedad elevada, entre el 70% y el 90%. Las temperaturas mínimas rondarán los 11 grados, aunque la sensación térmica bajará hasta los 8 ºC en la costa y los 3 ºC en el interior debido al viento y la humedad. La probabilidad de lluvia será baja, con la posibilidad de algún chubasco débil y aislado, sin continuidad.

El temporal se intensifica por la tarde

A partir del mediodía y especialmente durante la tarde (14:00–20:00), el poniente se reforzará, dejando rachas cada vez más intensas. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 16 ºC, pero la sensación térmica se quedará en torno a los 12–13 grados por la fuerza del viento. El cielo permanecerá cubierto y la humedad seguirá siendo alta.

Será en este tramo cuando el temporal alcance su punto más adverso en la costa.

Aviso naranja por fenómenos costeros

Aemet ha activado un aviso naranja por fenómenos costeros entre las 15:00 y las 19:59, con mar combinada del oeste de 5 a 6 metros y vientos del oeste y noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7), con rachas que pueden alcanzar los 74 km/h mar adentro.

Estas condiciones hacen que la jornada sea muy peligrosa para la navegación, por lo que se han cancelado la mayor parte de las conexiones entre Algeciras y Tarifa con el norte de África. Además, se mantiene un aviso amarillo por viento hasta las 15:59 horas, con rachas máximas de 80 km/h, así como avisos amarillos costeros durante buena parte del día.

Noche con viento y posibles chubascos

Durante la noche, las temperaturas descenderán hasta los 14 ºC, con sensación térmica cercana a los 11 grados y un nuevo aumento de la humedad. No se descarta la aparición de chubascos débiles al final de la jornada, ya de forma muy puntual.