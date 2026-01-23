El fuerte viento provoca la caída de varios árboles en Algeciras

Las fuertes rachas de viento registradas durante la tarde-noche de este viernes en el área del estrecho de Gibraltar han provocado nuevas incidencias en Algeciras, donde varios árboles han caído a lo largo de la noche como consecuencia del temporal. De hecho, la estación meteorológica del helipuerto ha registrado rachas de hasta 90 kilómetros por hora de viento de poniente en un contexto de aviso amarillo.

En concreto, se han producido caídas de árboles en la avenida América y en la rotonda del Milenio, lo que ha obligado a la intervención de la Policía Municipal para levantar los atestados y regular y el tráfico y de los bomberos para retirar los troncos y ramas de la vía.

Estos nuevos incidentes se suman a los numerosos problemas ocasionados durante la madrugada, cuando las intensas lluvias —con acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado— causaron inundaciones, desprendimientos de tierra y cortes de carreteras en distintos puntos del municipio, como Botafuegos, Punta Carnero o la Carretera Vieja a Los Barrios.

Desde el Ayuntamiento de Algeciras se mantiene activado el dispositivo especial de vigilancia ante el temporal, con la participación de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y operarios de Parques y Jardines, ante la previsión de que el viento continúe soplando con fuerza en las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activos los avisos por viento y fenómenos costeros en el Estrecho, donde se esperan rachas que pueden superar los 80 km/h, por lo que se insiste en extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas arboladas o expuestas al viento.