Ingrid no da tregua en el Estrecho: aviso naranja por mala mar, viento de hasta 80 km/h y una semana que seguirá pasada por agua

El invierno no afloja. Cuando parecía que Ingrid empezaba a perder fuerza tras formarse al norte de la Península Ibérica, la borrasca ha decidido despedirse dejando un temporal serio de viento y oleaje en el estrecho de Gibraltar. Y por si alguien ya estaba harto de agua, viento y frío, la previsión no trae buenas noticias: lo peor aún no ha terminado.

Aviso naranja por mala mar en el Estrecho

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 24 de enero, un aviso naranja por oleaje en el Estrecho entre las 15:00 y las 20:00. Se esperan olas de 5 a 6 metros de mar combinada del oeste, acompañadas de vientos del oeste y noroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7), principalmente mar adentro.

Tras esa franja horaria, el aviso descenderá a amarillo hasta las 5:00 de la madrugada, aunque será solo un paréntesis: el domingo volverá el aviso amarillo desde las 9:00 hasta la medianoche. Durante todo el fin de semana se esperan rachas máximas de hasta 80 km/h, con viento de poniente, intensidades consideradas muy fuertes (vendaval fuerte, fuerza 9 en la escala de Beaufort).

Estas condiciones pueden provocar daños menores, como la rotura de ramas, desprendimientos de tejas o elementos de fachadas, por lo que las autoridades recomiendan extremar la precaución y asegurar objetos sueltos.

Cuarto día de incidencias en el tráfico marítimo

El temporal sigue pasando factura al tráfico marítimo del Estrecho, que acumula ya cuatro días consecutivos de afecciones. Este sábado se han vuelto a registrar cancelaciones en los puertos de Tarifa y Algeciras en las conexiones con Tánger y Ceuta.

Según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las navieras que operan desde Tarifa y Algeciras han cancelado todas las salidas previstas hacia Tánger debido a las adversas condiciones meteorológicas. En concreto, el puerto de Tarifa mantiene suspendidas sus diez salidas programadas por Balearia y AML.

En el caso de Algeciras, también se han cancelado las cuatro salidas hacia Tánger, mientras que hacia Ceuta solo se mantuvo la salida de las 11:30 de Armas Trasmediterránea. La Aemet mantiene además alerta amarilla por viento en la zona.

Qué pasó la pasada noche: viento, árboles caídos y carreteras afectadas

La noche del viernes al sábado dejó nuevas incidencias en el Campo de Gibraltar. En Algeciras, las fuertes rachas de viento, que alcanzaron hasta 90 km/h en la estación del helipuerto, provocaron la caída de varios árboles. Se registraron incidencias en la avenida América y en la rotonda del Milenio, lo que obligó a la intervención de la Policía Local, para regular el tráfico, y de los bomberos, que retiraron troncos y ramas de la vía.

Además, la Dirección General de Tráfico (DGT) informó del corte de la carretera CA-513 (A-2101), que conecta San Martín del Tesorillo con la A-405, acceso a Jimena y Castellar. La vía quedó afectada desde las 14:07 por la acumulación de agua tras las lluvias de la madrugada del jueves al viernes.

El Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo ha alertado también de una crecida del río Hozgarganta a la altura de Jimena, recomendando a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios y realizarlos solo en casos de urgencia.

¿Y la lluvia? Pausa relativa… pero no definitiva

Este sábado no se esperan precipitaciones, pero será un respiro engañoso. El domingo volverán las lluvias, aunque con un patrón diferente: alternancia de chubascos y claros, con momentos de sol entre nube y nube. Ya no se esperan horas interminables de lluvia continua, sino chaparrones intermitentes.

Eso sí, según la Aemet, la probabilidad de precipitación será del 100% hasta el viernes 30 de enero, bajando solo hasta el 80% a partir de entonces, lo que en la práctica significa que seguirá lloviendo casi con total seguridad.

Precipitación acumulada hasta el domingo. / eltiempo.es

Una próxima semana marcada por nuevas borrascas

Ingrid se debilitará a lo largo del domingo, pero no será el final del episodio invernal. Tras ella llegará otro tren de borrascas atlánticas con frentes muy activos.

El lunes 26 de enero entrará un primer frente con lluvias en buena parte de la vertiente atlántica. El martes 27 podría llegar el episodio más intenso de la semana, con precipitaciones abundantes que podrían superar los 20 o 30 litros por metro cuadrado en muchas zonas.

Para el miércoles 28 se espera un tercer frente, de carácter cálido, que dejaría lluvias extensas y cuantiosas, coincidiendo además con aire frío en capas medias y bajas, lo que podría complicar aún más la situación en el interior.

A partir de ahí, la incertidumbre aumenta, pero los modelos apuntan a que la lluvia seguirá siendo protagonista en la vertiente atlántica del país, incuido el Campo de Gibraltar.

En resumen: el invierno de 2026 muerde fuerte y no tiene prisa por marcharse. Si alguien esperaba una tregua definitiva, tocará esperar un poco más.