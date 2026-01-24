Las narcolanchas vuelven a refugiarse en el puerto de Barbate en plena borrasca Ingrid y reavivan la denuncia de la Guardia Civil

Las narcolanchas han vuelto a escena. Y lo han hecho, una vez más, buscando refugio en un puerto del litoral gaditano en pleno temporal, exactamente el escenario que los sindicatos de la Guardia Civil llevan meses advirtiendo que se repetiría. En la madrugada de este sábado 24 de enero, en mitad del fuerte temporal provocado por la borrasca Ingrid, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha difundido un aviso acompañado de un vídeo en el que se observan narcolanchas refugiadas en Barbate.

Las imágenes, grabadas alrededor de las 22:00 del viernes 23, muestran varias embarcaciones de gran potencia resguardadas del mal tiempo mientras el viento y el oleaje castigaban con fuerza la costa. “Justo como AUGC Cádiz venía anunciando”, subraya el sindicato mayoritario de la Guardia Civil, que advierte de que no se trata de un hecho aislado y teme que se repita en otros puertos del litoral.

Choque frontal con el discurso oficial

La denuncia llega apenas dos semanas después de que el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, asegurara públicamente que la presencia de narcolanchas refugiándose del temporal en puertos como el de Barbate se produce de forma “muy puntual” y que, en caso de ocurrir, se resuelve “de forma inmediata” por parte de la Guardia Civil.

Unas declaraciones realizadas el 8 de enero, tras la difusión de imágenes similares durante el paso de la borrasca Francis, y en las que Fernández insistía en que existía un “control exhaustivo” tanto en la costa como en el río Guadalquivir para evitar este tipo de situaciones. Según su versión, si se producía algún episodio de este tipo sería “ocasional, puntual y de muy corta duración”.

La AUGC, sin embargo, sostiene que la realidad vuelve a desmentir ese relato. “Una vez más los hechos nos dan la razón”, afirma el sindicato, que acusa al delegado del Gobierno y a la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, de minimizar el problema y de “mentir descaradamente a la ciudadanía”, después de que esta última llegara a señalar que los sindicatos ofrecían una versión “distorsionada de la realidad”.

El comunicado difundido por la AUGC no ahorra en contundencia. Las imágenes de las narcolanchas resguardadas del temporal son calificadas como “la fotografía de la vergüenza”, “de la infamia” y la prueba de un “Estado sin capacidad operativa” en una zona que el sindicato describe como “territorio narco”.

“El Estado ausente, líderes políticos y mandos policiales sin asumir responsabilidades”, denuncia la asociación, que alerta del riesgo real para la seguridad de los agentes, especialmente en situaciones de temporal, cuando las narcolanchas aprovechan la mala mar para guarecerse en puertos y dársenas sin una respuesta eficaz.

La escena resulta especialmente inquietante en Barbate, un puerto marcado por la tragedia. Fue allí donde, el 9 de febrero de 2024, dos guardias civiles perdieron la vida después de que una narcolancha embistiera la zódiac en la que realizaban labores de identificación. Aquella noche, las narcolanchas también se habían refugiado del temporal en el puerto.

La persecución, con medios claramente insuficientes, conmocionó a toda la provincia de Cádiz, convirtiéndose en un símbolo del desequilibrio entre los medios de las mafias y los recursos de las fuerzas de seguridad.

Temporal duro y aviso naranja en Cádiz

El episodio coincide con uno de los momentos más duros de la borrasca Ingrid, que ha dejado rachas de viento de poniente superiores a los 60 kilómetros por hora en el litoral gaditano. Durante la noche, el viento ha alcanzado los 76 kilómetros por hora en el estrecho de Gibraltar, mientras que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso naranja por fenómenos costeros este sábado en la provincia de Cádiz, entre las 15:00 y las 20:00.

Una realidad que también llega a la ficción

La denuncia sindical coincide, además, con el estreno esta misma semana de Marbella. Expediente Judicial, la nueva serie de Movistar Plus+ que vuelve a poner el foco en el narcotráfico en Andalucía y que recrea, con gran realismo, el asesinato de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate.

Rodada en distintos puntos del litoral gaditano, entre ellos la barriada de La Bajadilla o la ensenada de Getares (Algeciras) o la desembocadura del río Palmones (Los Barrios), la producción mezcla ficción y hechos reales para mostrar cómo operan las mafias del Estrecho y la tensión constante a la que se enfrentan los agentes. Una historia que, para muchos vecinos de Cádiz, no es una utopía, sino una imagen demasiado familiar que, como denuncia ahora la AUGC, sigue repitiéndose cada vez que el temporal arrecia.