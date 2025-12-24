Los narcos no descansan ni en Navidad: una narcolancha hace de taller mecánico en pleno caño de Sancti Petri

Una narcolancha averiada, detenida durante horas en plena noche en el caño de Sancti Petri, esperando la llegada de otra embarcación con un equipo mecánico para reparar el motor y continuar su camino.

Los narcos tampoco entienden de fiestas. Ni de Nochebuena ni de límites. La escena se repitió esta pasada madrugada en el caño de Sancti Petri, en Chiclana, como si formara parte de una rutina perfectamente normalizada: una narcolancha averiada, detenida durante horas en plena noche, esperando sin prisas la llegada de otra embarcación con un equipo mecánico para reparar el motor y continuar su camino.

No hubo carreras, ni huidas, ni sensación alguna de urgencia. Solo calma. Demasiada calma. Una tranquilidad que, según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), evidencia hasta qué punto estas aguas se han convertido en “territorio dominado por el narco”, donde los clanes operan con una "impunidad absoluta" que roza "lo insultante".

La imagen, que podría parecer irreal o incluso una broma de mal gusto, resulta sin embargo tan cotidiana para los agentes que la paciencia se ha agotado. “Utilizan el caño como si fuera su propio taller mecánico”, lamenta la AUGC en un comunicado difundido este miércoles, 24 de diciembre. Un síntoma más —insisten— del control efectivo que el narcotráfico ejerce sobre determinadas zonas del litoral gaditano.

Desde la asociación profesional cargan con dureza contra el discurso oficial que presume de incautaciones y golpes al narcotráfico. “Rechazamos ese relato triunfalista cuando escenas como esta son visibles a ojos de todos”, subrayan. Y apuntan directamente a la Subdelegación del Gobierno, a la que acusan de minimizar la situación y de tachar de “alarmistas” a sindicatos y asociaciones cuando denuncian la realidad sobre el terreno.

“Seguiremos recordándole a la subdelegada la verdadera realidad, aunque nunca se retracte de sus mentiras”, advierten. Mientras tanto, añaden, los mandos y responsables políticos disfrutarán de la Nochebuena en familia, mientras los guardias civiles —“los únicos que patrullamos”— continúan trabajando "en condiciones precarias", soportando una situación que califican sin rodeos de “vergüenza”.

El respaldo político y la denuncia de la “impunidad”

La denuncia de la AUGC se produce apenas un día después de que el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, pusiera voz en sede política a un malestar similar tras reunirse con asociaciones vinculadas a la Guardia Civil y con la entidad Nuestro Corazón por Bandera. Según Gavira, los colectivos le trasladaron una sensación clara de “impunidad” y de problemas que ya afectan a la “seguridad nacional”.

El dirigente de Vox reclamó más medios humanos y materiales, un “rearme legal” que permita a los agentes ejercer su labor con dignidad, la equiparación salarial y la declaración de profesión de riesgo. También defendió que Cádiz —y, por extensión, el Campo de Gibraltar y buena parte de la costa andaluza— sea considerada zona de especial singularidad ante el avance del narcotráfico.

Gavira alertó, además, de que la presión policial en zonas como el Estrecho está desplazando la actividad criminal hacia otros puntos del litoral y del interior, como Chiclana, Sanlúcar, Chipiona o incluso el eje del Guadalquivir hasta Sevilla. Una expansión que, a su juicio, demuestra que el problema está lejos de estar controlado.

Mientras tanto, y pese a los decomisos anunciados en los últimos días —como los 3.600 litros de combustible incautados el pasado lunes en la provincia—, la escena del Caño de Sancti Petri vuelve a dejar una imagen demoledora: narcolanchas que se detienen, esperan y se reparan sin miedo, incluso en vísperas de Navidad, en un escenario donde los únicos que no descansan son los guardias civiles que siguen patrullando.