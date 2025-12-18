El meta Álex Orozco volverá a una convocatoria de la Balona por tercera temporada consecutiva

La ausencia por sanción del guardameta de la Real Balompédica Linense Antonio Hermosín va a propiciar el regreso a una convocatoria del linense Álex Orozco, que desde la pasada temporada está en dinámica del primer equipo, aunque juega con el filial de Segunda Andaluza.

Alejandro Orozco Gavilán (La Línea, 01/01/2005) se forjó en las categorías inferiores del Atlético Zabal y, siendo aún juvenil —temporada 2023/24—, ya fue convocado en cuatro ocasiones por el primer equipo, que entonces militaba en Segunda Federación.

Ya en su primer año sénior, el curso pasado, fue reclutado en dos ocasiones por Javi Moreno para partidos del primer equipo.