Momento Brian

Brian Mahugo (Las Palmas, 03/07/2004) debe ser el único canario del mundo que se confiesa “una persona nerviosa”. No lo pareció en absoluto el pasado domingo, cuando la expulsión de Antonio Hermosín le hizo debutar en la portería de la Real Balompédica, en el duelo de la decimocuarta jornada del grupo X de Tercera Federación que enfrentó a los albinegros con el Dos Hermanas en el Ciudad de La Línea (2-2).

El espigado cancerbero, forjado en la cantera del Tenerife, afronta con enorme naturalidad la semana previa a su primera aparición en el once titular, que, si nada se tuerce, tendrá lugar este domingo (12:00) en el San Juan Bosco de Utrera.

Pero aunque aparenta indiferencia mientras acaricia a su perro, Rocky (por Rocky Balboa), la impaciencia acaba por aparecer: “Estoy deseando jugar, que acabe el partido, ganar, hacer una portería a cero, hacer un partidazo, que el equipo también lo haga e irnos de vacaciones todos con la conciencia tranquila, con una victoria, con tres puntos y más cerca del primer puesto”.

Sobre la condición de suplente que ha vivido en este arranque de temporada, que contrasta con la que vivió el curso pasado en el Panadería Pulido San Mateo, con el que disputó 21 partidos oficiales, Brian Mahugo asume: “Es difícil, te voy a mentir, es difícil”.

"La oportunidad llega para el que trabaja"

“Para mí, el fútbol es lo primero y todos queremos jugar", recalca. "Pero si queremos ser profesionales tambien debemos estar preparados para esta serie de cosas y no decaer porque si lo haces, pierdes todas las opciones de revertir la situación”. En ese sentido, añade que la oportunidad siempre llega “para el que trabaja”, recordando que la paciencia y la constancia forman parte de su mentalidad profesional.

Respecto a su primer gol encajado, el joven portero admite que le produjo frustración, aunque reconoce la dificultad de la acción. “Qué rabia me dio cuando vi las imágenes. Me pasa muy, muy cerca del dedo. Muy, muy cerca”, dice, aceptando que la trayectoria del balón lo hizo prácticamente imparable.

Brian Mahugo, en plena jornada de trabajo / Manu Romero

Con la titularidad garantizada para este domingo, el guardavallas balono explica: “Por un lado, la semana es como cualquier otra. Voy a trabajar igual, voy a seguir siendo igual de profesional, voy a seguir respetando de igual manera”.

Sin embargo, reconoce que hay un componente emocional diferente: “Estoy deseando que sea domingo, estoy deseando jugar, que acabe el partido, ganar, hacer una portería a cero, hacer un partidazo y que el equipo también lo haga e irnos de vacaciones todos con la conciencia tranquila, con una victoria, con tres puntos y estando más cerca del primer puesto”.

El portero percibe este encuentro como especial, no solo por la oportunidad de jugar, sino también por su ubicación en el calendario: “Estos últimos partidos del año siempre tienen una connotación especial… todos queremos irnos de vacaciones tranquilos, con la conciencia tranquila y contentos”, explica, al tiempo que subraya la importancia de cerrar 2025 con un buen resultado tanto para el grupo como para la afición. “Nadie quiere irse de vacaciones con eso en la cabeza, la derrota y que estamos más abajo… vamos a ir a por todas a ganarlo”, garantiza.

El apoyo de Antonio Hermosín

Sobre su relación con su compañero de demarcación, Antonio Machín, Brian Mahugo destaca la buena convivencia y el respeto mutuo: “Muy buena, muy sana. Los dos competimos muy bien en los entrenamientos. El respeto es lo primero de todo y la verdad es que muy bien”.

El portero canario asegura que no ha hablado explícitamente con Hermosín sobre su inminente debut siente que éste le está "apoyando". "Yo me fijo mucho en las sensaciones que me transmiten las demás personas y lo siento así", finaliza.