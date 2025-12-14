Así queda la clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la 14ª jornada

La decimocuarta jornada en el grupo X de Tercera Federación se saldó con cuatro empates (entre ellos el que cosechó la Real Balompédica en La Línea frente al Dos Hermanas) tres victorias locales, una visitante y el aplazamiento del Ceuta B-Tomares al no poder llegar el conjunto sevillano a la ciudad autónoma por estar interrumpido el tráfico marítimo como consecuencia del temporal de Levante que sopla en la zona.

El Bollullos logró frenar al Ciudad de Lucena con diez hombres más de media hora y se aferra al liderato. Los aracelitanos adelantan al Cádiz Mirandilla, que enlaza su segunda derrota y la Balompédica es cuarta.

El próximo rival de los albinegros, el Utrera, volvió a perder fuera y además se queda sin Dani del Moral para el encuentro con los de David Sánchez, ya que fue expulsado.

Bollullos, 0-Ciudad de Lucena, 0. Junto al de La Línea, el encuentro del domingo era, sin duda, el que enfrentó a los que han acabado siendo primer y segundo clasificado, el Bollullos-Ciudad de Lucena. El marcador satisfizo más a los onubenses que a los aracelitanos, ya que los de Antonio Calle jugaron con un hombre menos desde el minuto 55 por la expulsión de Ceballos, que vio la roja directa.

“Entonces, el Ciudad comenzó un asedio mayor aún que el realizado en el primer acto, Manolo Ortiz mandaba el balón al palo, Rafa Gálvez atacaba con un fuerte cabezazo e incluso los capitanes Nacho y Alberto dispusieron de sendas oportunidades para romper la igualdad”, se lee en la crónica de Manuel Franco en Ser Andalucía Centro.

Un lance del Bollullos-Ciudad de Lucena / Lucena Hoy

“Pese a ello, al Ciudad de Lucena le faltó concretar la infinidad de ocasiones que creó en un partido en el que el fútbol visitante se sobrepuso a la hostilidad local, si bien, a pesar de jugar media hora con un hombre más, no se pudo superar al rival. Empate, por tanto, que sabe a poco”, añade.

Pozoblanco 1-Atlético Central, 2. El Atlético Central vuelve a la zona noble tras rehacerse de su derrota de la semana anterior ante el San Roque de Lepe. Los sevillanos vencieron 1-2 en su visita a un Pozoblanco que en la séptima jornada llegó como líder invicto a La Línea y tras perder frente a la Balona sólo ha sumado una victoria en siete jornadas y enlaza tres reveses consecutivos.

“El Atlético Central firmó una remontada de carácter en la Ciudad Deportiva Eleuterio Olmo al imponerse por 1-2 al CD Pozoblanco, gracias a los goles de Luis Madrigal y Pablo Haro en el tramo final de un encuentro que los blanquinegros no dejaron de creer hasta el último minuto”, asegura la web del equipo vencedor.

Fran Gómez adelantó a los de los Pedtroches (17’), pero el exbalono Luis Madrigal (78’) al sacar una falta y PabloHaro (89’) voltearon el resultado.

Sevilla C, 2-Cádiz Mirandilla, 1. El Sevilla C parece haberle cogido el aire a la categoría y sumó su tercera victoria en cuatro jornadas. Esta vez ante el Cádiz Mirandilla, que de estar invicto pasa a enlazar dos derrotas. El filial cadista se adelantó en el marcador por medio de Luis Smón (21’).

Una imagen del Sevilla C-Cádiz Mirandilla

Los nervionense remontaron con goles de Leo (44') y Castillo (61’). El Mirandilla no demostró capacidad de reacción y si puso pasar algo en el tramo final es que la victoria local fuese aún más amplia.

Atlético Onubense, 3-Utrera, 1. El Utrera, que el próximo domingo (12:00) recibe a la Balompédica en la última jornada de 2025, cayó 3-1 a manos del Atlético Onubense, lo que constante al equipo mostachón como el peor viajero del grupo, ya que no ha sumado un solo punto en sus siete desplazamientos. Los locales cortaron una racha de tres reveses consecutivos.

Dani del Moral puso por delante a los utreranos (29’), que se fueron al descanso con ventaja. En la segunda mitad Albajara (51’) empataba el encuentro.

Con 1-1, el Utrera se quedó con diez jugadores por la expulsión por doble amarilla del goleador Dani del Moral, que obviamente no podrá jugar contra la Balona. Eso facilitó que el exbalono Pecellín (63’) y Juan Almeida (70’) volteasen el marcador

Coria, 1-Córdoba B, 1. Coria y Córdoba B igualaron a un tanto en un encuentro que el filial cordobesista quiso ganar hasta el final. Los locales se adelantaron en el 30’ por medio de José Carmona. A partir de ahí, el partido entró en una fase más cerrada, con un connjunto local ordenado y un equipo visitante que trataba de llevar la iniciativa, aunque sin encontrar claridad en los metros finales antes del descanso.

En la segunda mitad, los de Gaspar Gálvez dieron un paso adelante y aumentaron su presencia en campo rival en busca del empate. La insistencia tuvo premio en el minuto 81, cuando Viti apareció para firmar el 1-1 y devolver la igualdad al marcador. En los últimos minutos, el Córdoba CF B intentó incluso completar la remontada, pero el resultado ya no se movió.

San Roque de Lepe, 1-Conil, 0. El San Roque de Lepe acentúa su escalada. Los aurinegros lograron ante el Conil su tercera victoria consecutiva merced a un tanto de Makuemimo nada mas arrancar la segunda mitad. Las mejores ocasiones fueron para los locales, pero el meta Álex Navas estuvo especialmente acertado. En los compases finales el Conil apretó en busca de la igualada, y tuvo un par de llegadas peligrosas con Cuenca y José Cruz como protagonistas, pero no estuvieron acertados.

"Derrota por la mínima del Conil en Lepe, donde dejó una grata imagen pero que no fue suficiente para sumar en uno de los campos más comprometido de la categoría", resume Diario de Cádiz, el periódico nodriza del Grupo Joly, al que pertenece también Europa Sur.

Castilleja, 1-Chiclana CF, 1. El Castilleja enlaza su octavo partido sin ganar. Esta vez pescó el Chiclana, que sumó un empate en un partido poco vistoso. Dani Guerrero hizo el 0-1 en el 15’ y Álvaro empató para los locales en el 28’.

Los resultados de la decimocuarta jornada en el grupo X de Tercera Federación han sido estos:

Resultados de la jornada 14 en el grupo X de Tercera Federación

La clasificación, tras la jornada 14 y con un partido aplazado, queda así: