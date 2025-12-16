El árbitro del Balona-Dos Hermanas rectifica en un anexo y admite que expulsó a Antonio Hermosín

El colegiado cordobés Rafael Soler Romero ha elaborado un anexo al acta del encuentro de la decimocuarta jornada del grupo X de Tercera Federación que el pasado domingo enfrentó en La Línea a la Real Balompédica Linense y al Dos Hermanas CF 1971 y que finalizó con empate a dos. En dicho documento el trencilla asume que existe “un error” en la redacción inicial y que el guardameta del conjunto albinegro Antonio Hermosín fue expulsado —como realmente sucedió— y no amonestado —como él mismo había reflejado—.

Por lo tanto, se puede dar por hecho que el Comité de Competición de la Federación Andaluza de Fútbol impondrá un partido de sanción al guardavallas sevillano y que el canario Brian Mahugo, que ante los nazarenos disfrutó de sus primeros minutos en competición, se estrenará como titular.

La Balompédica, que tenía previsto elevar una pregunta a la Territorial para conocer exactamente qué jugadores estaban sancionados, se limitará ahora a esperar las resoluciones semanales.

Rafael Soler mostró la roja directa a Antonio Hermosín en el minuto 62. El portero trataba de alcanzar una cesión desafortunada de Diego Domínguez y acabó por arrollar al atacante Toni García. El cancerbero era el último jugador del equipo de casa.

En principio señaló en el acta que tuvo que hacer llegar a los equipos —porque no la confeccionó en el estadio— que había amonestado al portero, pero después de que esta equivocación fuese advertida por Europa Sur, confeccionó un anexo en el que se lee:

“Debido a un error de selección de la sanción disciplinaria el jugador n°1 D. Antonio Miguel Hermosín Ordóñez, el cual fue expulsado en el minuto 62 por: derribar a un contrario en la disputa del balón deteniendo con ello una ocasión manifiesta de gol, fuera del área penal”.

“En el acta original, el jugador es amonestado debiendo ser modificada esa amonestación por la correspondiente expulsión referida con anterioridad”, concluye.