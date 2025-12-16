De como la Balona ya sabía lo que era fallar dos penaltis en casa

El encuentro de la decimocuarta jornada del grupo X de la Tercera Federación que el pasado domingo enfrentó en La Línea a la Real Balompédica y al Dos Hermanas CF 1971 (2-2) quedará en la memoria de los aficionados como algo insólito. Lo son, sin duda, los cinco penaltis. Y casi también las tres expulsiones.

Lo que no es un hecho inédito, como demuestra la hemeroteca, es que el conjunto albinegro malograse dos penas máximas. Ya ocurrió en enero de 2009, cuando la Balompédica recibió al Real Jaén en un partido que se resolvió 0-1 con un gol visitante desde el punto de penalti.

Este precedente se remonta a aquella interminable campaña 2008-2009 en la que la Balompédica acabó en Tercera división, tras consumar su descenso incluso antes de que arrancase su partido en Cádiz de la penúltima jornada, como consecuencia de los resultados de los marcadores matinales.

El 18 de enero, en la jornada vigésimo primera del grupo IV de la Segunda B, el equipo que habían heredado Gabriel Navarro Baby y David Rico de José Luis Burgueña recibía, afincado de manera permanente en el farolillo rojo, a un Real Jaén que peleaba por mantenerse en los puestos de liguilla, lo que lograría al final de la temporada.

El árbitro, el granadino Jesús Benjumea Álvarez (Granada), decretó tres penaltis, aunque Europa Sur le afeaba que había dejado de señalar uno más a favor de los del Santo Reino.

Geni bate a Thorices, en la acción que supuso el 0-1. / Paco Guerrero

Nada más comenzar la contienda (2’) David Miguélez marró la primera pena máxima para el conjunto de casa. En el 32’ Geni hizo el 0-1, también desde los once metros. Y por último el algecireño Copi (69’) malogró otro penalti a favor de la Balona.

“Pena máxima” titulaba su crónica este periódico, en la que se leía:

La Balompédica acelera el paso hacia su regreso a Tercera división todo lo que le permite el calendario. A ritmo de un desencanto por semana. Ayer sucumbió ante un Real Jaén rácano hasta extremos indignantes y se aferró una semana más al farolillo rojo, ése que por permanencia en el mismo ya parece tener en propiedad.

Los albinegros se afincan en la última plaza después de –lo que si no fuese porque maldita la gracia que le hace a las mil y pico de almas que se dieron cita en el Municipal– tendría toda la pinta de tragicomedia. Pocos colistas se pueden permitir el lujo de fallar dos penaltis… y sucumbir merced a una pena máxima transformada por el rival.

Era lo único que a esta Balona del desencanto y la agonía constante le faltaba por hacer en este año de desesperanza continua.

La Balona formó aquella mañana con: Thorices; Marín, Diego Galiano, Alberto, González (Coco, 70’), Juli Ferrer, Borja, Paquito (Carlos Guerra, 62’), Manrique, Miguélez y Copi.

El linense Paquito González, que debutó ante el Real Jaén / Paco Guerrero

El único buen recuerdo de aquel partido para la afición y mucho más para el interesado fue el debut -y además como titular- del zabalista Paquito, que hoy forma parte del cuerpo técnico de las categorías inferiores del Cádiz CF.