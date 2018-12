Rafa Navarro y Abel Suárez, en la rampa de salida de la Balona

Dos jugadores de la Real Balompédica Linense, Rafa Navarro y Abel Suárez, afrontan en la rampa de salida el parón navideño que para el equipo albinegro comenzó este domingo. La falta de minutos es la causa principal por la que ambos futbolistas ya han dejado ver su intención de abandonar la plantilla durante el mercado de invierno, que echará el telón al final del mes de enero.

Aún no hay nada oficial. Pero es más que un secreto a voces: Rafa Navarro y Abel Suárez quieren dejar la Real Balompédica.

El lateral sevillano, que jugó su primera etapa en el club en la 2016-17 cedido por el Mérida, ya le hizo saber al club su decisión hace algo más de dos meses. En concreto cuando el técnico, Jordi Roger, que no le ha concedido ni la oportunidad de debutar y que ha optado por situar en su puesto a pierna cambiada al lateral zurdo Abel Moreno, confesó públicamente en una rueda de prensa que el lateral sevillano no le transmite confianza "para ponerlo".

Desde entonces y a después de mostrar su sorpresa por lo que le estaba sucediendo, la actitud del futbolista en los entrenamientos ha seguido siendo intachable, pero es evidente que no quiere seguir en la entidad.

La Balompédica, que entiende perfectamente el deseo del defensa, espera solucionar este asunto la próxima semana y que Rafa Navarro ya pueda comenzar enero en el equipo que vaya a depositar en él su confianza de cara a la segunda vuelta.

Diferente es la situación de Abel Suárez, que incluso fue titular el pasado sábado en Don Benito, donde por cierto rindió completó una actuación aseada, sobre todo en el plano ofensivo. Solo ha formado parte del once inicial en seis ocasiones, ha participado en nueve partidos y apenas acumula 541 minutos. Un futbolista con su currículum (ex de Tenerife, Burgos, Racing de Ferrrol, Pontevedra) no acaba de sentirse a gusto.

Hasta donde ha podido saber este periódico aún no se ha producido la petición formal al club para salir pero su representante ya le ha insinuado algo a la directiva, con la que tiene pendiente una charla en los próximos días, y el propio Abel Moreno sí que le ha hecho saber a sus compañeros que tiene una oferta interesante en el apartado económico del extranjero -algunos incluso hablan de un equipo de la Primera de Findandia-. Además su familia no acaba de adaptarse a la vida en La Línea y que tiene intención de probar suerte.

El problema de Abel Suárez para disfrutar de minutos no es tanto de su capacidad para jugar con regularidad en la Balona (nadie pone en duda su calidad) sino de su perfil, que no se adapta demasiado al tipo de jugador por el que apuesta Jordi Roger.

Como quiera que la Balona ya se vio obligada durante la primera vuelta a prescindir del argentino Kevin Ceceri y del delantero astigitano Juan Delgado, incluso sin que se produjese otra salida, está claro que tendría que apuntalar la plantilla para tener cubiertas hipotéticas contingencias durante lo que resta de competición.

Todo eso, sin tener en cuenta la supuesta salida de Gastón Cellerino al Sport Boys de Peru, que la prensa de ese país da como cierta para la próxima semana.