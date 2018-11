Juan Delgado pone rumbo al Écija

La Real Balompédica Linense se queda sin el delantero Juan Delgado. El futbolista, que no acaba de adaptarse a vivir fuera de su Écija natal, ha forzado su salida de la entidad de La Línea e incluso ya no participó en el entrenamiento con el resto de sus compañeros, amparado por lo que de momento es “un permiso temporal” del club. La Balona no hará oficial su desvinculación, como por otro lado es lógico, hasta que el atacante satisfaga la compensación exigida por la rescisión de su contrato, lo que está previsto que suceda de aquí al lunes.

Juan Delgado ha puesto rumbo a Écija y, salvo sorpresa mayúscula, al Écija Balompié. De hecho presenció en San Pablo el duelo del grupo X de Tercera que enfrentó este jueves al conjunto astigitano con la AD Ceuta FC.

Lo que está viviendo el punta no es precisamente nuevo. Ya le sucedió en la campaña 2015-16, entonces en el San Fernando. No se adapta a vivir fuera de casa, lejos de su familia y acaba regresando al Écija, donde le reciben con las manos abiertas.

Juan Delgado ya había hecho ver ya a la directiva de Pandalone en alguna ocasión que no se encontraba cómodo, pero es precisamente ahora, a pesar de haber disfrutado de la titularidad en las dos últimas jornadas, cuando ha entendido que la situación se le hacía insostenible y ha tensado la cuerda.

El miércoles por la noche se reunió con los dirigentes balonos a los que comunicó que ya no aguantaba más. La Balona le reclama una contraprestación económica por la carta de libertad y que firme un compromiso que le impide enrolarse en lo que queda de la presente temporada en otro equipo del grupo IV de la Segunda B. En el momento en el que el jugador haga efectivo ese pago su desvinculación se hará oficial.

“Todos confiamos en que esto se solucione de buena manera, pero llegado el caso, le obligaríamos a que volviese a entrenarse, porque ahora mismo lo que tiene es un permiso temporal del club”, recalca el director general albinegro, Mario Galán.

El futbolista solicitó “unos días” a este medio para dar explicaciones. No es muy difícil entender que no hablará hasta que haya resuelto el contencioso burocrático. Eso sí, dejó claro que su decisión se debe a que tiene “problemas personales” (exactamente el mismo argumento que esgrimió para salir del San Fernando) y que está “muy agradecido al club, a la afición y a los compañeros” por el trato recibido durante su estancia en La Línea.

La salida de Juan Delgado abre la posibilidad a la Real Balompédica de contratar un jugador senior (mayor de 23 años) con licencia profesional o que haya cotizado como tal la temporada y que se encuentre en paro.