En Perú dan por hecho que Gastón fichará en el Sport Boys la próxima semana

El futuro de Gastón Cellerino como jugador de la Real Balompédica vuelve a estar en el aire. Mientras el pasado jueves quedó descartada la posibilidad de que se incorporase al Rangers de Talca de la Primera B de Chile, el periódico peruano Líbero asegura que en la semana entrante podría definirse la incorporación del ariete al Sport Boys, de la misma categoría, pero de Perú. Tras finalizar undécimo el torneo Clausura hace apenas unas semanas, este equipo se prepara para el inminente arranque del Apertura.

“¿De vuelta? El delantero argentino Gastón Cellerino está a un paso de pegar la vuelta al fútbol peruano luego de 12 años”, explica el periódico, que añade: “Sport Boys, muy cerca de dar el golpe y fichar al argentino Gastón Cellerino. Este lunes se podría dar el fichaje”.

“La Administración de Johan Vásquez viene teniendo conversaciones con Gastón Cellerino, quien milita en la Segunda división B de España”, agrega Líbero, que refleja una conversación mantenida con el fútbolista de la Real Balompédica en el que este contestó: “Estamos en conversaciones”.

Días antes, Canal de Fútbol-Noticias de Chile ya había advertido que tras renunciar al Rangers Cellerino había admitido contactos con el Sport Boys. “Tengo que hablar con el presidente, porque tienen mucho interés, de hecho ya me pasaron la propuesta escrita, pero de mi actual equipo me dijeron que mi salida no va a ser posible”, dijo el delantero.

La Balompédica, como ha confesado el propio jugador, ya le ha advertido que su intención es que cumpla el contrato que le une al club de La Línea hasta el próximo 30 de junio.

Gastón fue expulsado este sábado en una de las últimas acciones del partido que su equipo disputó en Don Benito y a tenor de la redacción del acta del colegiado madrileño Pérez Hernández (“dar una patada a un adversario en la disputa del balón con una fuerza excesiva”) podría enfrentarse incluso a una sanción de dos partidos.