Gastón se queda en la Balona

El delantero argentino de la Real Balompédica Gastón Cellerino desiste de marcharse al Rangers de Talca chileno. El futbolista, por el que también se interesa el Sport Boys de Perú, desvela que la directiva que encabeza Raffaele Pandalone ya le ha confirmado que su salida “no va a ser posible”.

La afición de la Real Balompédica puede respirar tranquila. El centrodelantero Gastón Cellerino, que comparte con el barreño Pirulo la condición de máximo artillero del equipo con sus cinco dianas, no se marcha. O al menos no lo hace a Chile. El futbolista ha desestimado la oferta del Rangers de Talca, de la Primera B chilena (la segunda categoría del país) y aunque admite que tiene sobre la mesa otra del Sport Boys, de la Primera de Perú, también sabe que la Balona está decidida a no abrirle las puertas.

El interés de Rangers por Gastón fue desvelado por Canal de Fútbol-Noticias de Chile, una información de la que se hizo eco este periódico y que puso en alerta a la propia Balompédica.

Este mismo medio, bajo la prestigiosa firma de Cristian Salas, explica ahora: “Después de diez años y tras pasearse por distintos equipos en el mundo, Gastón Cellerino tenía ganas de regresar a Rangers, club del que dio el salto desde Chile a Europa, pero finalmente eso no ocurrirá”.

“El atacante de 32 años estaba en la lista de refuerzos del cuadro piducano y hubo acercamientos, pero todo quedó en nada”, abunda la noticia, que incluye declaraciones del punta albinegro: “Me hubiese gustado mucho, era el momento de volver, pero yo creo que no se da por el mal manejo del dirigente con el que se ha conversado”.

CDF explica más adelante: “Así las cosas, Sport Boys, equipo de la Primera Divisón de Perú, tomó la delantera para quedarse con el trasandino, pero aquello -por ahora- también está en punto muerto. “Tengo que hablar con el presidente, porque tienen mucho interés, de hecho ya me pasaron la propuesta escrita, pero de mi actual equipo me dijeron que mi salida no va a ser posible”, explicó el delantero”.

La información termina con esta afirmación: "En el cuadro de la turística ciudad La Línea de la Concepción están encantados con el trasandino y sueñan con un histórico ascenso".