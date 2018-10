Rafa Navarro está “sorprendido” por las palabras de Jordi Roger

El defensor de la Real Balompédica LinenseRafa Navarro está “sorprendido”por las declaraciones que realizó el pasado jueves Jordi Roger, el entrenador, sobre él. El futbolista albinegro explica que ya tuvo una charla “sobre esto” con el técnico pero que no le hizo llegar lo que afirmó en la previa del encuentro de mañana ante el Badajoz. El sevillano no entiende la postura de no confiar en él “cuando no me ha dado ni siquiera ningún minuto de juego”.

El jugador de la Balompédica Rafa Navarro mostró su sorpresa al conocer las declaraciones que desprendió Jordi Roger el pasado jueves en rueda de prensa. Navarro dice que “hablé con él en su momento” y que “no me comentó nada de eso”. “Estoy un poco sorprendido la verdad”,admite.

El sevillano es el único jugador de la plantilla que todavía no ha disputado ni un solo minuto en competición oficial esta temporada, de lo que dice que “cómo va a saber [por JordiRoger] si puede confiar en mí cuando no me ha dado ni siquiera ningún minuto de juego”, se sincera el albinegro. Él ya sabe lo que es defender la elástica de la Balompédica, pues disputó 850 minutos en su etapa como balono en la temporada 2016/17.

La razón que esgrimió el técnico sobre la inédita participación del zaguero albinegro en lo que va de liga fue que “no me da la confianza como para ponerlo”. “Al final la confianza me la tienen que dar los jugadores a mí, no yo a ellos”, añadió. “En pretemporada jugó igual que los demás y ahora mismo es un jugador que no tengo ningún problema con él, que trabaja fenomenal, pero me decanto por otros jugadores”, esclareció. “Es una cuestión deportiva, que a lo mejor con otro entrenador juega siempre”, dijo.

Roger también afirmó que los problemas físicos que arrastra Rafa Navarro, y que le mantienen lejos de estar en plenas condiciones para ser alineado, se debían a “unas molestias en la cadera”. Sin embargo, el futbolista sostiene que no se trata de esa dolencia, sino que tiene “unas molestias en el aductor” que le “impiden entrenar”.