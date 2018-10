Roger muestra su falta de confianza en Rafa Navarro

El entrenador de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, dio a conocer que Rafa Navarro, el único futbolista en plantilla de los albinegros que no ha disputado ni un sólo minuto en lo que va de liga, no le da “la sufiente confianza como para ponerlo”. El defensor sevillano sufre de unas molestias en la cadera que le han mantenido apartado en los últimos días.

Rafa Navarro, el único futbolista albinegro inédito en las ocho jornadas que van de campeonato en el grupo IV de Segunda B, no le trasmite confianza al entrenador de la Real Balompédica. Así lo admitió ayer el técnico balono. “En pretemporada jugó igual que los demás”, comenzó su comparecencia, pero “la verdad es que no me da la confianza como para ponerlo”, declaró. “Al final la confianza me la tienen que dar los jugadores a mí, no yo a ellos”.

“Ahora mismo es un jugador que no tengo ningún problema con él, que trabaja fenomenal, pero me decanto por otros jugadores. Es una cuestión deportiva, que a lo mejor con otro entrenador juega siempre”, explicó.

El futbolista de 22 años, que cumple su segunda etapa en la Balompédica –con la que jugó 11 partidos (850 minutos) en la temporada 2016/17 con Julio Cobos a los mandos–, además tiene problemas en la cadera que le impiden estar en plenas condiciones para jugar.

Sobre el caso Ahmed, Roger comentó que es hora de “hacer borrón y cuenta nueva”. “Esto pasa hasta en clubes de Primera división, lo que ocurre es que se ha hecho demasiado público. Es un acto que no tiene que ocurrir, un error de juventud, aunque no lo voy a excusar por la edad. El chaval se equivocó, asumió su castigo y pidió perdón. A partir de aquí borrón y cuenta nueva. Lo que tengo que procurar yo es recuperar al Ahmed futbolístico porque es un jugador diferente, con mucha calidad y que nos tiene que dar muchas alegrías. Al final la afición lo va a perdonar si hace un buen partido el domingo que viene y marca goles. Esto se olvida con goles”, sentenció.