La Balona pierde a Santana pero recupera a Sana para el último partido de 2018

La Real Balompédica Linense pierde a Pablo Santana y recupera a Sana para el encuentro que este sábado (18:00) disputa en Don Benito (Badajoz), el último de 2018. El mencionado Santana y Rafa Navarro, éste por decisión técnica, son los dos jugadores de la plantilla que no se montarán en el autocar a las 9:15.

Los albinegros, que enlazan ya doce jornadas sin conocer la derrota y nueve sin encajar un tanto, precisan al menos un empate para tener garantizado que acabarán el año en las plazas que dan derecho a jugar la fase de ascenso. Lo harán incluso con una derrota si el San Fernando, que juega por la mañana, no vence en Jumilla.

La Balona ha llevado a cabo esta mañana su habitual entrenamiento de sábado (esta semana, por razones obvias, adelantado en 24 horas) en los campos López Izaguirre de la Ciudad Deportiva de La Línea. La principal novedad es que Pablo Santana, titular en cuatro de las cinco últimas jornadas, no ha podido recuperarse del problema en la espalda que se generó durante el encuentro del pasado domingo frente al Recreativo de Granada y ha tenido que renunciar a este último viaje de año.

Ante esta adversidad el técnico, Jordi Roger, ha optado por incluir en la convocatoria al senegalés Sana N’Diaye, que en los dos últimos días se ha ejercitado con normalidad, pero que aún no está al cien por cien recuperado de la lesión que le ha mantenido apartado de los terrenos de juego. La idea es que no juegue si no es necesario, pero está en condiciones de saltar al campo algunos minutos si el técnico lo creyese oportuno.