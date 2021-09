Antoñito: "Le debemos una alegría a la afición por lo de la temporada pasada"

El Balona-Algeciras del próximo domingo llega marcado por su último precedente, el pasado 14 de marzo. Los albirrojos, ese día de ceslete y amarillo, celebraron en el césped del Municipal su ascenso a la Primera RFEF y su consiguiente clasificación para la fase de ascenso a Segunda. Los futbolistas balonos que aún están en la caseta son conscientes del golpe moral que su afición sufrió aquella tarde. Así al menos lo sentencia uno de los capitanes del equipo de La Línea, Antoñito, que tiene claro que este partido lleva añadidas unas connotaciones especiales, una deuda de la plantilla con la afición.

“Más que por el vestuario, que al final consiguió el objetivo del ascenso [a Primera RFEF] a quien se lo debemos es a la afición”, defiende con rotundidad. “Somos conscientes de que nuestros seguidores se llevaron un gran desencanto, una sensación amarga al ver al Algeciras celebrar su ascenso en nuestro campo y que eso merece ser compensado”.

“No es que haga falta, pero es una motivación adicional”, reconoce Antoñito. “Igual es circunstancias normales, si la Balona no hubiese tenido la exigencia de ganarlo, aquel partido no lo hubiésemos perdido en los últimos minutos y como sabemos que nuestra gente se quedó con un muy mal sabor de boca, vamos a hacer lo imposible para que este domingo no se repita”.

Antonio González [Antoñito], que hace apenas un par de años vestía la guayabera del rival, está llamado a portar el brazalete de la Real Balompédica Linense en el Clásico del próximo domingo (17:00, en directo por Footters) en el Municipal de La Línea. No será el primer algecireño que ejerce de capitán enfundado en la elástica albinegra ante el conjunto de La Menacha. Además en buena lid, ése sería un derecho que le correspondería a Nacho Miras, pero el técnico, Antonio Ruiz Romerito, ya explicó en pretemporada que prefiere que esa labor la desarrolle un jugador de campo. El 10 balono, que ayer abandonó la sesión de trabajo un poco antes que sus compañeros “por los golpes”, defiende que los locales son plenamente conscientes de lo que supone un partido de estas características.

“El hecho de ser de la zona implica que tanto a Loren como a mí nos cueste muy poco entender que estamos ante un partido muy especial, pero también puedo garantizar que parte del vestuario tiene la experiencia de la temporada pasada y no hace falta ni siquiera que nosotros dos les digamos nada”, sostiene el centrocampista.

“Los que han llegado este verano tampoco son ajenos a lo que supone un Balona-Algeciras, lo perciben en el ambiente y de acuerdo a sus propias experiencias anteriores, en otros derbis, lo asumen”, puntualiza.

Antoñito sostiene que la diferencia clasificatoria entre los dos conjuntos, con la Balona compartiendo el liderato y el Algeciras afincado en puestos de descenso “no supone nada” en un duelo de estas características.

“Es verdad que nosotros estamos en una dinámica muy buena, pero cuando llegan este tipo de partidos, da igual quién esté bien o quién mal, son encuentros muy especiales y cuando comienzan la clasificación y todo lo que ha sucedido antes queda a un lado y solo importan esos noventa minutos”, añade.

A título personal Antoñito asegura que en su día a día en Algeciras no es una semana muy diferente a las del resto de la temporada. “La gente conmigo siempre se ha portado muy bien y a la cara lo que hay son piques, bromas, cosas del fútbol y con eso me quedo”.

“Otra cosa son las redes sociales, que son la cara fea de todo esto, porque personas que no dan la cara te faltan el respeto, pero no hay que darle más importancia, el anonimato les da la oportunidad de desahogarse de sus problemas”, lamenta.

Antoñito reapareció esta pretemporada después de superar una intervención quirúrgica y de un verano de incansable trabajo. La marcha de Luis Alcalde le llevó a portar el '10' un número muy significado en cualquier escuadra. Y ahora ejerce de capitán. Un cóctel de circunstancias que han dado como consecuencia un arranque de temporada notable a título personal.

“Bueno, son pequeños detalles que suman, pero son insignificantes... pero la realidad es que la temporada pasada la falta de la inscripción de Masllorens en la primera vuelta, las lesiones de Paco Candela propiciaron que no acabase jugando en mi sitio”, analiza.

“La pretemporada que hice antes de que comenzase a trabajar el equipo para acabar de recuperarme de la lesión me ha ayudado muchísimo y es cierto que me encuentro bien”, finaliza.