Antonio Manuel González Gómez, Antoñito, tiene muy claro los motivos que le han llevado a abandonar el Algeciras Club de Fútbol para enrolarse en la Real Balompédica Linense. El interés, manifestado en forma de oferta económica, y el proyecto deportivo de los de La Línea contrasta, en su opinión, con la frialdad demostrada por la directiva albirroja y en los salarios ofrecida por ésta. "He optado por lo que es mejor para mí, es un paso adelante en mi carrera, el Algeciras no me ha dado alternativa", sostiene el atacante, que afronta su segunda campaña en Segunda división B.

El fichaje de Antoñito por la Balona ha convulsionado el aletargado mundillo futbolístico comarcal. El enésimo trasvase de futbolistas entre los eternos rivales del Campo de Gibraltar ha levantado ampollas... en los dos bandos. Los hinchas del Nuevo Mirador entienden como una traición que cruce a la otra orilla. En La Línea mientras un sector celebra el fichaje, otro le recuerda un feo gesto que dirigió a la grada en la que estaban ubicados los hinchas albinegros en el Clásico del pasado ocho de diciembre. Por si a alguien le quedaba alguna duda: ha vuelto el fútbol.

Es el propio futbolista el que pide explicar la cronología de los hechos para hacerse entender “porque la gente empieza a hablar y aunque todo el mundo tiene derecho a opinar, se dicen muchas cosas que no son ciertas".

“Hay que partir de la base de que con la crisis del coronavirus la situación en el negocio familiar [del sector de la panadería] es complicada y mi deseo era quedarme en casa y por respeto al Algeciras lo primero era hablar con el club”, comienza.

“Hace como un mes y medio el Algeciras se pone en contacto conmigo y me ofrece lo mismo que yo estaba cobrando la temporada pasada, con la única diferencia de que tendría contrato profesional”, asegura el jugador. “Yo no cierro ninguna puerta, pero me planteo que con los dos años que he hecho ese dinero era poco”.

“Yo lo que hice fue comunicarle que me necesitaba hasta julio para tomar una decisión, porque ya había oído rumores de que se interesaban por mí clubes importantes, aunque por entonces nada concreto”, continúa. “A la vista de lo sucedido mi planteamiento pasó a ser que podía salir a otro grupo e incluso salir al extranjero y aunque ha salido algo, con esto de que los play-off se juegan en julio está todo muy parado, porque hay muchos equipos no saben siquiera en qué categoría van a estar”.

“En ese periodo el Algeciras me volvió a llamar para preguntarme si ya me lo había pensado, le respondo que ya tenía ofertas con mejores condiciones económicas y me insiste en que ellos esperan”, narra el futbolista algecireño.

"La Balona me valora bastante y me expone que tiene intención de ascender"

“De repente la Balona se pone en contacto conmigo, me hace una oferta y veo por un lado que apuestan fuerte por mí y por otro me permite volver al planteamiento inicial de quedarme en casa, así que decido escuchar con detalle lo que tenían que decirme”, narra Antoñito.

“Ellos me cuentan el proyecto deportivo, que tienen intención de ascender, me valoran bastante, me hacen una oferta interesante, siento que doy un pasito más… no me han puesto más que facilidades”, abunda.

“A pesar de todo, lo primero que hice fue comunicarle al Algeciras que tenía una oferta firme, aunque sin decirle que era la Balona, por si existía una contraoferta”, defiende. “Llamamos [se refiere a su representante] a Dani Alejo y lo único que me responde es que me puede hacer una mejora pequeña, sin variables, sin nada. Todo muy frío”.

“El Algeciras sabía que estaba muy cerca de salir y yo lo he sentido todo muy frío, no he visto nada de interés y a partir de ese momento, aunque ha sido una decisión muy difícil, opto por lo que creo que es lo mejor para mí, que voy a dar un pasito más en el ámbito futbolístico y acepto la oferta de la Balona”, sentencia.

“No se puede decir que me haya decidido por una sola causa, es un cúmulo de cosas”, sostiene. “Por ejemplo el proyecto deportivo aún no sé cuál es el del Algeciras, porque nadie me ha explicado qué papel tendría en el equipo, mientras que la Balona me lo explica todo. Hablan conmigo el presidente, Mario Galán, Ismael Chico, me hacen ver que quieren que sea importante y además lo demuestran, porque una cosa es decirlo y otra plasmarlo en un contrato y por eso siento que puede ser un paso adelante en mi carrera”.

"Soy un jugador con mucha ambición, que quiere mejorar, implicado y trabajador"

Una vez se ha desahogado, porque da la sensación de que estaba deseando explicarse, llega el momento de las preguntas tópicas. Antoñito sostiene que llega a la Balona “un jugador sobre todo con mucha ambición, que quiere mejorar”.

“Para el que no me conozca soy un futbolista ofensivo, de asociarse, de jugar de tres cuartos de campo hacia adelante e implicado con el grupo y trabajador”, añade el pelotero, al que también conocen las aficiones de UD Los Barrios y Europa de Gibraltar.

“Siempre he jugado de mediapunta, pero en las últimas temporadas he actuado de extremo izquierda y a pierna cambiada, que me siento muy cómodo. Lo que suceda en la Balona lo decidirá Antonio Calderón, con el que ya he hablado, yo estoy para lo que haga falta”.

Preguntado por el incidente que tuvo lugar tras el Algeciras-Balona de la pasada temporada y la reprobación que eso ha provocado entre un sector de la hinchada albinegra tras su contratación, responde: “Es muy fácil, yo le cuento lo que sucedió y cada cual que opine. Al término del partido los aficionados de la Balona no podían salir por una cuestión de seguridad y nosotros salimos a hacer un entrenamiento porque teníamos tres días de descanso por delante”.

"Los cuatro impresentables que me lanzaron la botella no representan a la afición de la Balona"

“Los que habíamos jugado dimos una vuelta al campo y la gente empezó, lo típico, a decirnos cosas”, recuerda. “Un compañero de mi equipo estaba haciendo gestos y me tiraron con una botella llena, cerrada, en el brazo. Y en caliente cogí la botella, la estrello contra el suelo y me dirigí a esos cuatro impresentables, que los hay en todos los bandos, pero que no representan a la afición de la Balona”.

“En ningún momento tuve intención de ofender a la afición de la Balona, sino que lo que hice fue hacia esa gente que me estaba lanzando cosas”, insiste. “El que quiera darle vueltas y buscar donde no hay… yo respeto a las aficiones de Algeciras y Balona, son dos grandes aficiones y lo demuestran cada semana con sus equipos”.

Antoñito también habla para los que hasta ahora han sido sus aficionados: “Yo he contado la realidad. Estoy muy agradecido al Algeciras y sobre todo a los aficionados, que son los que mueven el club, y que conmigo se han portado muy bien. Solo puedo explicarles que la situación ha sido muy fría y que he intentado buscar lo mejor para mí y creo que esto es lo más acertado, que no le den más vueltas”.

“Cada uno puede decir lo que quiera, pero el Algeciras no me ha dado opciones, no he tenido alternativa”, finaliza.