Iván: "Es el partido perfecto para que todo lo que se ve negro se vuelva blanco"

Iván Turrillo sabe como pocos lo que significa el Clásico del Campo de Gibraltar. No en vano, el capitán del Algeciras CF es el futbolista en activo que más veces lo ha jugado entre las plantillas que se medirán el próximo domingo en el Municipal de La Línea (17:00, en directo por Footters). El de El Cobre entiende que el Balona-Algeciras de la cuarta jornada de la Primera RFEF brinda una gran oportunidad a los albirrojos tras el doloroso primer revés de la temporada, en Cornellà: "Para nosotros es el partido perfecto para que todo lo que se ve negro ahora se vuelva blanco".

Iván, que no necesita carta de presentación tampoco en la casa del eterno rival, pide a ambos aficionados que "disfruten" de una ocasión histórica. "Para el Campo de Gibraltar es muy importante que los dos clubes estén en una división nueva como la Primera RFEF. Es un privilegio que todos deberíamos disfrutar y creo que es para estar orgullosos", subraya.

El ya experimentado capitán albirrojo explica cómo se ha levantado la moral del vestuario tras el varapalo de Cornellà: "El equipo está bastante bien ya, es verdad que el pasado domingo cuando nos entrenamos por la mañana estábamos muy jodidos. Fue un día que el que no lo pase mal es que no vive esto. Después nos quedamos a hablar de que teníamos que volver pensando en el partido de La Línea, que para nosotros es súper importante y que teníamos que borrar de la cabeza lo de Cornellà porque ya no podíamos ir a sacar algún punto allí; se dio como se dio, salimos con la caraja y nos metieron dos goles en diez minutos y tenemos que aprender de eso para que no vuelva a ocurrir", relata.

Iván considera que solo se trata de una derrota, una primera derrota, y que el Algeciras ha dejado buenas sensaciones las dos jornadas anteriores: "Si hubiera ocurrido esta caraja en varias partidos, entonces algo hay que no estaría bien", reflexiona. "Pero en Barcelona competimos muy bien y creo que terminamos metiendo al Barça en su campo y con ocasiones para ganar; luego la primera parte contra el Andorra salimos haciendo una presión muy buena, nos podíamos haber ido 3-0 al descanso pero nos metieron el gol, reculamos algo y le dimos vida. Pero con todo íbamos bastante bien a Cornellà. Lo que tenemos claro es que nosotros en cuanto bajemos un poco el nivel nos puede pasar eso porque en esta categoría hay muy buenos equipos", explica.

El algecireño, un motivador nato, ve el próximo Clásico como una inmejorable ocasión de redención: "Lo hemos hablado todos, los capitanes y el míster, para nosotros es el partido perfecto para que todo lo que se ve negro se vuelva blanco. Si lográsemos una victoria, ojalá así fuera todo sería más bonito y otra vez se viviría una gran expectación para vernos en el siguiente encuentro con el Sabadell", asegura. "Lo que está claro es que es un partido especial y si conseguimos hacer un buen papel allí todo se verá de otro color", insiste.

"La Balona es un equipo compacto, con el carácter de Romerito"

Turrillo no ha tenido que explicarles a sus compañeros demasiado qué se respira en un duelo de estas características: "Ya el pasado domingo hubo varios compañeros que preguntaron y empezaron a interesarse, pero tenemos varios jugadores que son de Asturias y han vivido duelos similares con la rivalidad entre el Oviedo y el Sporting. Ellos saben qué significa para la afición y para la gente de Algeciras, saben que cuando sale el calendario lo primero que miramos es cuando juegas con la Balona", sostiene.

Las emociones dentro del campo cobran un sentido especial en un Balona-Algeciras. Iván lo sabe de primera mano. "Yo lo aprendí con los años -se ríe-, que tan importante es estar motivado como no pasarse de revoluciones. Es un duelo en el que los nervios y la tensión te pueden sobrepasar, así que es fundamental ir con la motivación y tener la cabeza fría para saber jugar los momentos del partido", señala. "Es un campo con sus peculiaridades, donde puede soplar el viento y donde ellos aprietan mucho, así que habrá que saber estar con muchos momentos distintos", recalca.

Para Iván las rachas no influyen demasiado en un Clásico: "Mira la pasada temporada que venía la Balona mal al Mirador y empataron", recuerda con acierto. "Es un partido en el que puede pasar cualquier cosa y el que sepa jugar mejor todos los momentos se llevará la victoria".

El capitán del Algeciras es de ver mucho fútbol en su tiempo y por supuesto se ha empapado del eterno rival: "He visto los tres partidos de la Balona y tiene un juego muy marcado: es un bloque compacto, con las bandas con Dorrio y Koroma, que desbordan y son muy rápidos, con Ñito, con un medio del campo en el que están Coulibaly, que está muy bien, y Masllorens, que son mediocentros intensos, muy agresivos. Romerito ha plantado su carácter y en su campo va a ser difícil de batir", analiza.

Iván asume que el Algeciras debe cortar la sangría de goles en contra, pero pide paciencia para acoplar todas las piezas nuevas: "Si recibes gol antes de los diez primeros, los equipos se arman muy bien y para ganar ya no te vale con un hacer un gol y es complicado", concede. "Nosotros es verdad que tenemos una plantilla muy nueva, muchos han llegado a final de pretemporada y apenas llevamos tres semanas juntos. El el equipo tiene que ir haciéndose pero tenemos claro qué quiere el míster", afirma. "Venimos de una derrota gorda y también se ve todo negro, que es normal", apuntilla.

"Nosotros nos estamos acoplando pero pudimos ganar los dos primeros partidos"

El algecireño ha perdido la cuenta de los Clásicos que ha disputado con la camisola del Algeciras -"ni me acuerdo ya"- pero guarda en la memoria infinitos momentos, para lo bueno y para lo malo, pero siempre dentro de los límites del deporte: "Aquel 6-3, el que ganamos con gol de Jonhy que después tuvimos dos partidos para meternos en la liguilla y no lo aprovechamos, de los de Segunda B con Sanlúcar y Mere, y por supuesto el de la pasada temporada que fue inolvidable", repasa.

Iván Turrillo, que por encima de todo ya ejerce como embajador algecirista y algecireño, pide la máxima conconrdia entre las aficiones para afrontar un encuentro histórico el domingo: "Lo hablo mucho con la gente de mi entorno, en la que también hay algunos balonos, este partido en esta categoría era una de las cosas que me gustaría vivir", confiesa. "Para el Campo de Gibraltar es bonito tener a dos equipos en una categoría tan exigente. El nivel no está muy lejano de la Seguda A con los clubes que hay aquí. Creo que es muy importante que los dos clubes estén en esta categoría, compitan al máximo y que se viva como lo que debe ser, una fiesta", sentencia.