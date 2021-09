El Clásico como oportunidad de redención

Si el Algeciras CF quiere hacer borrón y cuenta tras lo de Cornellà y congraciarse con su público no hay mejor partido posible que el que se avecina. Pasado el necesario luto del fin de semana, los albirrojos han puesto ya los cinco sentidos en la visita del próximo domingo al Municipal de La Línea (17:00, en directo por Footters) donde tendrá lugar el primer Clásico de la temporada. El primer Clásico en la Primera RFEF.

El duelo de rivalidad por excelencia del Campo de Gibraltar representa el mejor bálsamo posible para un equipo que viene de encajar su primera derrota y que no conoce la victoria después de las tres primeras jornadas.

Si el vestuario del Algeciras quiere redención no hay una oportunidad más pintada que la tiene por delante y, encima, en la casa del eterno rival. Los que conocen a fondo esta rivalidad, los que la han vivido en sus carnes, saben que esta cita no es un partido más por mucho que los puntos valgan lo mismo. La carga anímica que atesora el Clásico, su valor emocional, su repercusión no solo en la afición propia, también en la del otro lado, es enorme.

Mientras el algecirismo va recuperando el pulso, animándose y calentando motores para el domingo, Iván Ania y su plantilla encaran a partir de este martes una semana de mucho trabajo en la que tratarán de pasar página del revés sin olvidar la lección. Una victoria lo cambiaría todo para los del Nuevo Mirador ya que ganar a la invicta Balona en su feudo supondría un giro de 180 grados en cuanto a las sensaciones traídas de Cornellà. Pero es un empate o un partido competido con buena imagen sería también un bálsamo para los albirrojos tras dos salidas consecutivas.

La realidad es que el Algeciras debe intentar recomponerse en una visita complicada por cuanto su rival atraviesa un momento dulce. La Balona ha firmado un arranque magnífico con siete puntos de nueve y ha batido a dos gallitos en su campo. Los ánimos, como es lógico, están por las nubes en La Línea. Los de La Menacha cayeron a la siempre incómodo zona de descenso aunque esto solo acaba de empezar.

A buen seguro que Ania ya sabe lo qué significa el Clásico del domingo. El ovetense ha vivido incontables duelos de estas características en su etapa como futbolista, pero en caso de duda puede echar mano al vídeo del último Balona-Algeciras -el de la pasada campaña- para comprobar el calibre de un triunfo ante los de blanco y negro.

En la caseta del Nuevo Mirador hay jugadores que pueden marcar el paso esta semana como los capitanes algecireños Iván, Almenara y Tomás (los dos últimos con pasado balono).

"Somos los primeros que sabemos que no estuvimos a la altura de nuestro escudo el sábado, pero lejos de hundirnos estamos listos para levantarnos. Vamos a vivir la semana más bonita del año y queremos hacerlo todos juntos como siempre. Semana de clásico", escribió Iván Turrillo en sus redes sociales.

También por el mismo canal, Tomás dejó otro recado para animar a la parroquia: "No estuvimos a la altura de nuestro escudo y lo sabemos, pero esta semana es la que todos miramos en el calendario. Ganas de domingo y de que nos llevéis en volandas todos juntos".