Algeciras entrega las Medallas de la Palma a cuatro ejemplos del compromiso con la ciudad

Un merecido reconocimiento para quienes llevan a gala el nombre de Algeciras. El Ayuntamiento ha entregado este jueves las Medallas de la Palma 2025, galardón que desde el año 1997 homenajea a personas y entidades que han destacado en su labor a favor de la ciudad. En esta ocasión han sido galardonados el músico José María Sánchez-Verdú; el juez Jerónimo García San Martín; el torero David Galván y Antonio Lledó, hasta hace escasas fechas presidente de la Asociación de Pensionistas y Mayores de La Unión.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha abierto el acto celebrado en el Centro Documental José Luis Cano horas antes de la salida procesional de la patrona en la víspera de su festividad. “Las tres personas y el colectivo homenajeados representan la manera de trabajar por y para Algeciras y los algecireños”, ha valorado el alcalde.

La primera medalla ha sido entregada a Jerónimo García San Martín, quien fuera decano de los jueces de Algeciras y titular del Juzgado de Instrucción número 5 hasta su reciente nombramiento como inspector delegado, en el área Penal, del Consejo General del Poder Judicial. Ha impartido docencia universitaria en la UNED y en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en diferentes asignaturas. Es autor de nueve libros, nueve capítulos de libros y veintiún artículos doctrinales, en materia de derecho penal y derecho procesal penal, publicados en editoriales de prestigio.

A continuación, se ha otorgado la distinción a José María Sánchez-Verdú, compositor y director de orquesta algecireño que da nombre a la Escuela Municipal de Música, Teatro y Danza. Su trayectoria internacional le ha llevado a festivales de prestigio como la Biennale di Venezia o el Festival de Otoño de Varsovia, entre muchos otros. En 2022 fue nombrado Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Ha recogido el título el profesor Jesús Verdú por incomparecencia del premiado.

David Galván ha recogido la tercera medalla. Galván mantiene una estrecha vinculación con Algeciras, ciudad en la que fue apadrinado en el mundo taurino por Ruiz Miguel. Este año, Galván se ha consolidado como uno de los grandes triunfadores de la Feria Real de Algeciras.

David Galván recoge su galardón. / Claudio Palma

Por último, la Medalla de la Palma en la categoría de colectivo ha sido concedida a la Asociación de Pensionistas y Mayores de La Unión, representada por su expresidente Antonio Lledó, quien ejerció el cargo hasta el pasado mes de febrero. Lledó se ha distinguido durante años por su compromiso vecinal y por ser un referente del movimiento asociativo en la ciudad.

Landaluce ha cerrado el acto con unas palabras de felicitación a los galardonados. "Sois referentes de compromiso y dedicación, lleváis el nombre de Algeciras con orgullo allí donde vais. Todos comparten una misma pasión por nuestra ciudad y la voluntad firme de contribuir a que siga creciendo y mejorando cada día, algo que, sin duda, vamos a seguir logrando entre todos”, ha subrayado.

Asistentes al acto. / Claudio Palma

El acto ha reunido a una importante representación de la sociedad algecireña. Entre los asistentes se encontraban, además de los galardonados y sus familiares y amigos, la práctica totalidad de la Corporación municipal, así como el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; la coordinadora de la Administración General del Estado (AGE) en el Campo de Gibraltar, Esperanza Pérez; el comandante naval, Federico Ruiz Pedreira; el cónsul de Marruecos, Abdellah Bidoud; el jefe de la Policía Local, Ángel Gutiérrez; el comandante de operaciones de la Guardia Civil, Carlos Javier Albertus Paniza; el jefe adjunto de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera, Miguel Gil Haro; el representante del Cuerpo Nacional de Policía, Alberto Jiménez Fernández; el director del Centro Penitenciario de Botafuegos, José Plácido Pérez Martín; el vocal del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Antonio Rodríguez Pérez; el cronista oficial de la ciudad, Carlos López de Avellaneda; el presidente de la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras (Aesba), José Antonio Fernández Viñas; y la directora de la ONCE en Algeciras, Gema Valderrama.