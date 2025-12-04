Antonio Jesús Pérez muestra en Algeciras su visión pictórica de Paco de Lucía

El artista local Antonio Jesús Pérez García, también intendente principal de la Policía Local de Algeciras, expone desde este jueves la muestra pictórica Entre dos aguas en el Centro de Interpretación Paco de Lucía. Las obras suponen la visión de Pérez García del genio de la guitarra.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado del concejal de Fomento Económico y Empleo, Álvaro Márquez, ha acompañado al autor en la apertura de la exposición que se podrá visitar hasta después de Reyes Magos.

Se trata de cuatro lienzos en homenaje a Paco de Lucía: El silencio de la Maestro, llamado así por la guitarra que Paco mandó hacer y nunca llegó a tocar; Entre dos aguas, inspirado en la composición que lleva el mismo nombre sobre la vista del Estrecho donde se encuentran el Mediterráneo y el Atlántico; Almoraima, nombrado como la composición que evoca los verdes del entorno natural de La Almoraima; y La búsqueda, titulado así porque representa el rostro de Paco de Lucía cedido por Juan Sierra, simbolizando su búsqueda artística.

"Es un honor para mí estar en este espacio tan bonito, en este centro de Interpretación, y quiero agradecer profundamente a la Delegación de Cultura, al alcalde y al Ayuntamiento, por proponerme hacer aquí una exposición, mostrándome siempre su apoyo, su confianza y su cercanía. Para mí es un auténtico privilegio contar con ellos y estar hoy aquí compartiendo estos lienzos”, según el autor.

Landaluce le ha agradecido al autor que acerque y comparta con la sociedad algecireña su obra "bajo el ala del hijo más ilustre de nuestra ciudad, Paco de Lucía”. “Estar en la casa de Paco, en su centro de interpretación, rodeado de obras que llevan el nombre de sus propias composiciones, hace la experiencia aún más especial y más nuestra. La creatividad de Paco sigue dando prestigio a Algeciras incluso después de su marcha”, ha valorado el alcalde.