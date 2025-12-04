Marchena, Demarco y Montoya, en la selección solidaria del homenaje al exbalono Edu Mena en La Línea

Una Selección Solidaria de la que forman parte exfutbolistas tan relevantes como Carlos Marchena, campeón del mundo con España en 2010, o el también internacional Quique Romero; artistas entre los que se incluyen Demarco o Arcángel, y personajes de televisión como Montoya (Isla de las Tentaciones), se enfrentará esta tarde (19:00) en el Ciudad de La Línea a un equipo de veteranos de la Real Balompédica Linense para rendir homenaje al exfutbolista albinegro Eduardo Mena, quien falleció a los 56 años de manera repentina en junio de 2022, en Granada. Llevaba años residiendo en Almería, donde se había forjado un reconocimiento como entrenador personal, especialmente de caras conocidas.

La entrada tiene un precio de tres euros y los beneficios irán destinados a Betania. Durante la jornada, que se anuncia como lúdico-deportiva, habrá sorteos y otras sorpresas para quienes asistan y participen en esta causa solidaria.

Todo está listo para que este viernes, a las 18:30, comiencen los actos previos al encuentro homenaje a Eduardo Mena, un linense de profundas raíces que vistió los colores de la Balona, pero también los del Sevilla Atlético, Plasencia, UD Almería y Poli Ejido, y que después de colgar las botas se asentó como preparador físico, fijó su residencia en Almería y alcanzó enorme notoriedad por su relación con personajes tan famosos como los cantantes David Bisbal, Rosa López, David de María, el torero Juan José Padilla...

Eduardo Mena se caracterizaba por ser una persona siempre afable y sonriente, lo que le mereció el respeto y cariño de un buen número de amigos que se han prestado a estar este viernes, en el pórtico del puente festivo, en La Línea, para rendirle homenaje. En mayo de 2024, el fútbol, la cultura y el arte se reunieron en Roquetas de Mar, donde tenía su centro de entrenamiento, para un acto de similares características.

Los protagonistas

Tras los actos del homenaje en sí, que arrancarán a las 18:30, alrededor de las 19:00 está previsto que comience el partido entre la Asociación de Veteranos de la Balona (Averbal) y una atractiva Selección Solidaria que dirigirán desde el banquillo el exfutbolista internacional sanroqueño Adolfo Aldana (Real Madrid, Deportivo...) y el periodista de Canal Sur Ángel Acién, quien mantuvo una gran amistad con Eduardo Mena.

En esa selección están integrados, según anuncia la organización, los porteros Casto (Betis), Álex el Pintor, Demarco Flamenco (cantante); los defensas Cifu (Recreativo), Víctor Díaz (Granada), Crespo (Sevilla), Manolo Megías (Tiempo Canal Sur), Montoya (Isla de las Tentaciones), Quique Romero (Deportivo, Real Mallorca, Real Betis), Álvaro (Almería), Marchena (campeón del mundo); los centrocampistas Campano (Mallorca), Edu Moya (Tenerife), Antonio Romero (cantante), Perales (Extremadura), Jesús Vázquez (Recreativo), Beltrán (Almería), Arcángel (cantante) y Pepe Mejías (Cádiz CF, Real Zaragoza, Rayo); y los delanteros Chuli (Betis), Pizarro (Punta Umbría) y Maki (cantante).

Integrantes del equipo de veteranos de la Balona

El combinado balono, encabezado por Juan Luis Acris y Martín, contará con: Alonso, Pavón, Copi, Viagas, Wi, Biri, Dani Pérez, Ismael Ruesca, Carlos Trujillo, Johny, Zeki, Pirri, Al Green, Cristian, Juli, Paco Aragón, Estiven, Carlos Guerra, Isma Mane, Juan Ayala, Ismael Chico, Marín y Roberto Gómez.

El perfil de Eduardo Mena

Eduardo Mena Guerrero, fue defensa de la Balompédica en las campañas 1988-89 y 1989-90 y años antes de su fallecimiento regentaba un gimnasio en Almería en el que se había ganado el apodo del entrenador de los famosos, por el gran número de caras conocidas que solicitaban sus servicios para mejorar su condición física.

El espigado zaguero, que pertenecía a una familia muy futbolera y conocida en La Línea, jugó dos campañas en la Balona, ambas en la extinta Segunda división B. La primera, 1988-89, marcada por el accidente que sufrió la expedición que viajaba a Gandía para afrontar la primera jornada de la temporada. Fue alineado en tres ocasiones.

Martín Doblado y más tarde Carmelo Cedrún encabezaron una plantilla de la que formaban parte, entre otros, Domingo, Pablo Caballero, Salvador, Pacheco, Umbría, Arias, Torremocha, Martín Goikoetxea, Ordás, Juli, Rossi, Agustín Cabrera, José Manuel García....

El curso siguiente disputó dos partidos en un plantel que comenzó bajo el mando de Osman Bendezu y que más tarde asumió Gabriel Navarro Baby. Fueron compañeros de Mena en aquella caseta, además de muchos de los ya mencionados, Juano, Arreitu, Ormaechea, Berenguer, Juanma, Currito Álvarez, Ahumada, Javi Vales, Carrazoni...

A lo largo de su trayectoria futbolística vistió también las camisolas de Sevilla Atlético, Plasencia y Poli Ejido.

Después de colgar las botas, Eduardo Mena, que se caracterizaba por ser una persona siempre afable y sonriente, se asentó como preparador físico y alcanzó enorme notoriedad por su relación con personajes tan famosos como David Bisbal, Rosa López, David de María, el torero Juan José Padilla...

El propio David Bisbal se enfundó en julio de 2023 la camiseta de la Balona durante un concierto en La Línea para rendir su personal homenaje a Eduardo Mena, con quien había compartido numerosas vivencias.