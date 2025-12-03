El Dos Hermanas de Fajardo gana con sufrimiento en Pozoblanco y el grupo X de Tercera RFEF está al día

El Dos Hermanas CF 1971 se ha impuesto por 3-4 al CD Pozoblanco este miércoles en la reanudación del partido de la duodécima jornada en el Grupo X de Tercera Federación, que quedó suspendido el pasado 23 de noviembre en el minuto 55 con 1-3 en el marcador debido a la lesión del colegiado Jorge Álvarez Dorado, de Jaén. Con esta victoria, los nazarenos se sitúan con 19 puntos, los mismos que el Pozoblanco y a uno solo de la Real Balompédica Linense, el primer equipo al acecho de los puestos de playoff de ascenso. El grupo se ha puesto al día.

El Dos Hermanas del exalbinegro Emilio Fajardo sigue imparable. Cuarta victoria consecutiva desde el cambio de entrenador y los nazarenos ya se han metido de lleno en la lucha por el ascenso. Sin embargo, los de Fajardo tuvieron que sufrir para cerrar el triunfo de un duelo que tenían muy encarrilado con el 1-3 tras la suspensión del pasado día día 23 que provocó el aplazamiento.

Tres minutos después de la reanudación, Antonio Romero hizo el 1-4 para los rojiazules, pero el Pozoblanco se revolvió y se quedó muy cerca de forzar el empate. Los vallesanos recortaron en el 69' por medio de Lay y Kilian hizo el 3-4 en el minuto 79. Los locales apretaron ante un Dos Hermanas que se defendió con uñas y dientes para conservar tres puntos de oro.