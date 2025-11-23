Así queda la clasificación del grupo X de Tercera Federación tras la 12ª jornada

Los resultados de la duodécima jornada del grupo X de Tercera Federación dejaronm tras de sí un nuevo líder, el Cádiz Mirandilla -al que visitará la Balona tras el parón liguero del próximo fin de semana- merced al revés del Bollullos en su visita al filial del Sevilla y a la Real Balompédica Linense, que empató en casa con el Ciudad de Lucena (0-0), fuera de los puestos que dan derecho a disputar el play-off, desbancada por el Atlético Central tras su victoria sobre el débil Castilleja. El Pozoblanco-Dos Hermanas (1-3) fue suspendido a falta de media hora como consecuencia de una lesión del árbitro.

El sábado, el Cádiz Mirandilla ya se había encaramado a la primera plaza tras vencer en su visita al Atlético Onubense (1-2) pese a comenzar perdiendo por culpa de un tanto del exbalono David Pecellín en el 20'. La remontada del filial cadista llegó con dos tantos de Sergio Niza (23' y 57').

En el otro partido adelantado, el Ceuta B del exbalono David Álvarez (Polaco) se aupó a la tercera plaza tras superar al Chiclana CF (3-1). Gonzalo Guzmán (20') y Paco Fernández (25') encarrilaron pronto el partido para los norteafricanos, pero Mawi le puso salsa al hacer el 2-1 en el 74. En el 79' llegaría la sentencia al anotar el local Danil Ankudinov.

La noticia de la jornada dominical se produjo en el Pozoblanco-Dos Hermanas. El encuentro fue suspendido cuando restaban 30 minutos y con el marcador 1-3 al lesionarse el árbiro principal, el jiennense Álvarez Dorado. Ambos equipos deberán acordar ahora cuando concluir este choque que, salvo sorpresa mayúscula, supondrá la cuarta victoria consecutiva de los nazarenos, resucitados por Emilio Fajardo (ex de Balona y Algeciras).

Los locales sorprendieron con un tanto de David García en el minuto dos, pero antes del descanso los sevillanos ya le habían dado la vuelta al tanteo, con goles de Leal (27’) y Toni (42’). Raúl García (50’) puso el 1-3 que campeaba en el marcador cuando el choque se interrumpió.

La mayor sorpresa de la jornada fue la derrota del hasta ahora líder Bollullos en su visita a un Sevilla Atlético en puesto de descenso (3-1). Un discutido penalti transformado por Bakary Sow se convirtió en el 1-0. Nada más reanudarse el choque, en una acción desafortunada, Andrés Pavón hizo el 0-2 en propia puerta. Jorge Ceballos (76’) acortó distancias y ya en el tiempo añadido con el Bollullos volcado en ataque en busca de la igualada, tras un despeje forzado de Centurión, éste al parecer pisó a un jugador local, decretando penalti de nuevo el árbitro, ahora con la roja al meta. Con las ventanas de cambios ya agotadas se tuvo que poner en el marco Manuel Jesús Cerpa, quien no pudo evitar que Dima estableciera el 3-1 definitivo.

El Atlético Central se aúpa a la zona de ascenso tras vencer en Castilleja con un tanto de Manu Gavilán en el 44’. También por la mínima y a domicilio se impuso el Conil en Coria. Saúl Romero hizo el tanto del triunfo visitante en el 66’.

Otro resultado inesperado fue el triunfo del Tomares en su visita al Córdoba B, que por mor de esta derrota no da alcance a la Balona. Pablo Morillo (17’) e Iván Navarro (44’) encarrilaron el partido para los visitantes en el primer periodo. Un penalti transformado por Dani González (76’) puso la emoción en el tramo final, pero los califales no pudieron impedir su segunda derrota en casa de la temporada.

Cerró la jornada el triunfo del San Roque de Lepe sobre el Utrera (2-1), que permite respirar a los aurinegros. Jaime Almagro (14’) y Dieguito (74’) anotaron los goles locales y M. Kamara hizo el 2-1 en el 88’, pero ya era demasiado tarde.

Los resultados de la duodécima jornada en el grupo X de Tercera Federación fueron:

Resultados jornada 12

La clasificación, antes del parón liguero de la próxima semana, queda así: