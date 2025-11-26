La Línea y la Balona se preparan para homenajear a Eduardo Mena

La Línea, y no sólo el fútbol de La Línea, se prepara para tributar el próximo viernes cinco de diciembre (19:00) un más que merecido homenaje al exfutbolista Eduardo Mena (1974-2022), un linense de dilatada trayectoria deportiva, exjugador de la Real Balompédica Linense y reconocido entrenador personal, que falleció de manera repentina en junio de 2022 a los 56 años.

Este homenaje tiene carácter solidario, ya que parte de la recaudación se destinará Betania. La entrada para este partido de fútbol tendrá un coste de tres euros y durante la jornada lúdico-deportiva habrá sorteos y otras sorpresas para quienes asistan y participen en esta causa solidaria.

El homenaje tendrá como marco un encuentro entre los veteranos de la Balona y una denominada Selección Solidaria que será dirigida por el exinternacional sanroqueño Adolfo Aldana (Real Madrid, Dépor...) y que cuenta con el entusiasta respaldo del periodista de Canal Sur Ángel Acién, quien mantuvo una gran amistad con Eduardo Mena. Ambos están trabajando de manera incansable para que se desplacen hasta La Línea exfutbolistas de primer nivel.

Eduardo Mena Guerrero, fue defensa de la Balompédica en las campañas 1988-89 y 1989-90 y años antes de su fallecomiento regentaba un gimnasio en Almería en el que se había ganado el apodo del entrenador de los famosos, por el gran número de caras conocidas que solicitaban sus servicios para mejorar su condición física.

El espigado zaguero, que pertenecía a una familia muy futbolera y conocida en La Línea, jugó dos campañas en la Balona, ambas en la extinta Segunda división B. La primera, 1988-89, marcada por el accidente que sufrió la expedición que viajaba a Gandía para afrontar la primera jornada de la temporada. Fue alineado en tres ocasiones.

Martín Doblado y más tarde Carmelo Cedrún encabezaron una plantilla de la que formaban parte, entre otros, Domingo, Pablo Caballero, Salvador, Pacheco, Umbría, Arias, Torremocha, Martín Goikoetxea, Ordás, Juli, Rossi, Agustín Cabrera, José Manuel García....

El curso siguiente disputó dos partidos en un plantel que comenzó bajo el mando de Osman Bendezu y que más tarde asumió Gabriel Navarro Baby. Fueron compañeros de Mena en aquella caseta, además de muchos de los ya mencionados, Juano, Arreitu, Ormaechea, Berenguer, Juanma, Currito Álvarez, Ahumada, Javi Vales, Carrazoni...

A lo largo de su trayectoria futbolística vistió también las camisolas de Sevilla Atlético, Plasencia y Poli Ejido.

Después de colgar las botas, Eduardo Mena, que se caractizaba por ser una persona siempre afable y sonriente, se asentó como preparador físico y alcanzó enorme notoriedad por su relación con personajes tan famosos como David Bisbal, Rosa López, David de María, el torero Juan José Padilla...

El propio David Bisbal se enfundó en julio de 2023 la camiseta de la Balona durante un concierto en La Línea para rendir su personal homenaje a Eduardo Mena, con quien habia compartido numerosas vivencias.