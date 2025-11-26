El exbalono Jordi Roger, en la órbita del Estepona

El nombre de Jordi Roger, exentrenador de la Real Balompédica Linense, suena con fuerza en los corrillos futbolísticos de CD Estepona, cuya estructura deportiva está en peligro después de que el primer equipo encadene seis derrotas consecutivas y sea penúltimo en el grupo IV de Segunda Federación. Roger aparece en las quinielas como posibre director deportivo, ya que el actual, Miguel de Hita, parece tener las horas contadas en el cargo. El entrenador Xavi Molist Lloris -que a su vez relevó a Mikel Llorente tras la cuarta jornada- también está en el alero. Otras fuentes hablan de Roger para desempeñar las funciones de entrenador.

Miguel de Hita fue renovado al final del pasado curso, pero esta temporada ya se han oído en más de una ocasión gritos pidiendo su dimisión en el Muñoz Pérez.

Juan Sánchez escribe en Estepona Fans: “El nombre de Jordi Roger Ceballos vuelve a sonar con fuerza en el entorno del CD Estepona como un candidato que encaja a la perfección para asumir la dirección deportiva del club rojillo. Su trayectoria, su formación y, sobre todo, su vinculación personal con la localidad lo convierten en un perfil especialmente adecuado para liderar el proyecto deportivo esteponero”

“Roger residió durante tres años en Estepona, etapa en la que dirigió a la Real Balompédica Linense en Segunda División B. Este periodo no solo le permitió conocer de primera mano el fútbol de la zona, sino integrarse plenamente en la vida del municipio. Su relación con el CD Estepona va incluso más allá: su hijo formó parte de la cantera rojilla, lo que le brindó un conocimiento profundo de la estructura de base y de la idiosincrasia del club”, añade.

“A nivel formativo, Jordi Roger cuenta con un máster en Psicología Deportiva, una herramienta clave en la gestión de vestuarios, la planificación y la dirección de proyectos futbolísticos modernos. Su carrera en los banquillos también le respalda: dirigió con éxito al UE Cornellà, equipo al que logró ascender a Segunda B, y más tarde tomó las riendas del Atlético Baleares en Primera Federación, donde también ejerció como secretario técnico”, insiste.

Jordi Roger reside ahora en Palma de Mallorca, donde mantiene una estrecha relación con el Atlético Baleares, al que perteneció como entrenador y director deportivo. Es propietario y director de una escuela de formación con más de un centenar de futbolistas, además de estar vinculación con una empresa cuya actividad nada tiene que ver con el balompié.