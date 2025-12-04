El Algeciras se aferra a la segunda unidad ante la plaga de lesiones

Con un goteo incesante de tocados y lesionados, el Algeciras CF entra en el mes de diciembre con la enfermería hasta los topes, varias incógnitas en diferentes puestos y la necesidad de que los futbolistas que habitualmente vienen formando parte del banquillo den un paso adelante. Tras la última jornada en el grupo II de la Primera Federación, la 14ª, Javi Vázquez se encontró con un recuento preocupante de hasta siete jugadores entre algodones. Los rojiblancos cruzan los dedos para intentar recuperar algún efectivo de cara a este domingo (12:00) en el partidazo ante el Atlético Madrileño, el imparable líder entrenado por Fernando Torres.

El Algeciras viene del bajón natural de una derrota, la encajada en Ibiza, sin embargo, los de Javi Vázquez dejaron atrás un mes de noviembre más positivo que negativo. Los algeciristas habían sumado siete de nueve puntos antes del viaje a Can Misses. Una racha que permitió a los de La Menacha salir de los puestos de descenso y mantener un ligero colchoncito que ahora se ha reducido a dos puntos.

Los algeciristas están compitiendo a pesar de que nunca han podido disponer de toda su plantilla, una situación que se ha prolongado desde el inicio y que se ha ido complicando en las últimas semanas. Vázquez perdió antes del desplazamiento a Ibiza a dos titulares como Joseca y Juanma García, y durante el encuentro se lesionó el joven Joe Riley, del que aún no ha trascendido el alcance de la dolencia de rodilla que le obligó a abandonar el terreno de juego. Pero es que hace pocas semanas, los rojiblancos perdieron por unas molestias musculares a Jony Álamo, uno de los fijos en el centro del campo, cuya evolución parece que marcha dentro de lo normal.

En puertas de volver se encuentra el portero Samu Casado, que se lastimó un hombro en la fatídica tarde noche ante el Europa en el Nuevo Mirador, el pasado 11 de octubre. El guardameta, según ha venido explicando el entrenador, está cerca de retornar con el alta competitiva. Durante este tramo, Iván Moreno se ha consolidado como titular en una portería que ha contado con el respaldo del juvenil Manu.

Eric Montes, durante un entrenamiento, junto a Manín. / ACF

Otro que está muy cerca de volver es Eric Montes. El bravo mediocentro ultima su puesta a punto tras una larga rehabilitación de la operación de rodilla a la que se sometió en febrero. Eric se ejercita desde hace tiempo con el grupo y está formando parte de las últimas citaciones, aunque Vázquez siempre se ha mostrado cauto al respecto y todo indica a que el todoterreno regresará a partir de enero como "un fichaje de invierno".

Para cerrar este repaso de futbolistas con problemas físicos hay que hacer mención a Javi Avilés, seguramente el que peor suerte arrastra de todos sus compañeros. El extremo madrileño apenas ha podido lucir en el Nuevo Mirador desde que aterrizó el pasado curso. Dejó chispazos de su gran calidad, pero se vio truncado por una grave lesión de rodilla. Club y jugador apostaron por darse otra oportunidad, pero el atacante apenas pudo gozar de algunos minutos sueltos en el primer tramo del campeonato.

Ante este panorama, Javi Vázquez va a necesitar de la aportación de futbolistas que han tenido menos protagonismo hasta el momento como Paris Adot, André Nader, Arauz o Dani Garrido. El lateral derecho Paris Adot disfrutó en Ibiza de su primera titularidad de la temporada. El veterano carrilero -fundamental hace un año- precisa minutos para coger ritmo y reencontrarse con su versión más rocosa. El resto viene contando con momentos desde el banquillo que ahora puede que sean más habituales y con mayor reparto de juego. De la cantera, de momento, la presencia ha sido nula, ya que ni Dani Recagno ni Adán ni Raúl Vilches ha disputado un solo minuto oficial este curso.

A diferencia de otras temporadas en las que el Algeciras compartía información oficial sobre sus lesiones, los rojiblancos se encuentran en ese bando de clubes que no ofrecen partes de lesionados ni actualizaciones de la enfermería. Los equipos más profesionalizados de la Primera Federación sí optan por dar contada información a sus abonados.