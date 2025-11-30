Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 14ª jornada

La 14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación vivió una nueva demostración de poderío del Atlético Madrileño, el incontestable líder a pesar de que tiene un partido menos. Líder a pesar del sorprendente Europa, que acabó con la condición de invicto del Sabadell. El Cartagena se agarra a unos puestos de playoff donde ya aparece el resurgido Real Murcia. Por abajo, victorias de varios necesitados para apretar la tabla y un colista que no levanta cabeza.

La jornada alzó el telón el viernes con la sufrida victoria del Cartagena ante un Betis Deportivo que aumenta su hundimiento. Tras una hora de partido con un par de acercamientos por cada bando, el Efesé se adelantó a balón parado: una falta lanzada por Nacho provocó un rechace dentro del área pequeña donde Luismi Redondo fue el más listo de la clase. Los cartageneros supieron administrar su renta ante un filial que sigue condenándose con su escasa pegada. Tercera derrota consecutiva y octava del curso para el Betis Deportivo de Javi Medina, que no encuentra soluciones y ve como su equipo se descuelga en la cola de la clasificación con solo 8 puntos. Toma impulso el Cartagena de Javi Rey tras dos malas jornadas y vuelve al pelotón de playoff con 23 puntos y sus sensaciones más sólidas.

El Europa acabó con la racha de invicto del Sabadell. Partidazo en el Nou Sardenya, donde se están ganando el derecho a soñar con algo más histórico aún de lo que ya están consiguiendo. El equipo del barrio de Gracia brindó una nueva exhibición de ímpetu ante un Sabadell que entró al trapo en un primer tiempo de ritmo altísimo a pesar de la ausencia de goles. Los escapulados abrieron la lata al comienzo de la segunda mitad en un ataque que culminó Khalid tras una internada por la izquierda y un balón al palo. El Europa aprovechó esos minutos de subidón para sentenciar minutos después en una combinación entre Adnane y Khalid, dos de sus grandes armas junto al pichichi Jordi Cano. Los barceloneses lograron desarbolar a un Sabadell que no encontró respuesta. El Europa de Aday Benítez se alza hasta los 25 puntos tras la estela del liderato. El Sabadell de Ferran Costa se queda con 23 puntos tras su primera derrota de la temporada.

Balón de oxígeno para el Atlético Sanluqueño ante un Tarazona que encajó su segunda derrota consecutiva. El Palmar celebró por fin un triunfo de su Atleli, de un equipo que llevaba ocho partidos sin ganar y seis varapalos. Los de Sanlúcar acabaron con su crisis el día que debutó el portero algecireño Rubén como titular en un encuentro en el que Zequi Díaz se echó a los verdiblancos a su espalda. El extremo ex del Algeciras protagonizó la primera oportunidad clara y el gol que adelantó a los locales a la media hora. Pero la cosa no quedó ahí porque Zequi se inventó un taconazo para que N'tji marcarse el 2-0 en el minuto 51. El Tarazona no arrojó la toalla y se enganchó al partido a falta de 20 minutos con el tanto de Alberto Vaquero. El meta algecireño Rubén evitó el empate en la recta final con un par de intervenciones, una de ellas un paradón. El Sanluqueño seguirá en descenso, pero respira algo hasta los 14 puntos y José Pérez Herrera salva el puesto. El Tarazona de Juanma Barrero pierde algo de fuelle con dos reveses seguidos y se mantiene con 18 puntos.

Victoria vital del Sevilla Atlético que complica un poco más la vida al Marbella. Un latigazo de Nico Guillén, una de las nuevas perlas de la cantera de Nervión, decidió un partido feo, con pocas ocasiones entre dos equipos muy necesitados de puntos que pugnan por escapar de la parte pantanosa de la clasificación. Los sevillistas rompieron el cerco en el minuto 72 con un disparo de Nico Guillén, que se sacó un potente disparo con la zurda ante el que nada pudo hacer Manu García. Los costasoleños tuvieron su oportunidad minutos antes con otro gran chut de Luis Alcalde al que respondió el portero de los locales. Primer triunfo con Luci Martín en el banquillo, un impulso que pone al Sevilla Atlético con 15 puntos, más cerca de la zona de salvación. Cuarta derrota consecutiva del Marbella y segunda por la mínima con David Movilla, el técnico que ha llegado para intentar revertir la peligrosa dinámica de una plantilla en caída libre y con un partido menos (el aplazado con el filial del Atlético).

Primera derrota del Eldense con Claudio Barragán. El Nuevo Pepico Amat se vio sorprendido por el Antequera, que experimentó un auténtico revulsivo con el cambio de entrenador. Alberto Aguilar y Álvaro Silva se estrenaron como técnicos interinos con un triunfo que reanima a los del Torcal. Moha Bassele tardó cuatro minutos en desbaratar los planes locales con un zarpazo desde fuera del área. El Eldense respondió a la media hora merced a un penalti por manos que ejecutó Fidel Chaves. Tras el descanso, Luismi marcó en fuera de juego para los antequeranos, pero lo mejor estaba por venir: Siddiki remachó un saque de esquina para volver a adelantar a los blanquiverdes y Moha Bassele rubricó un doblete para encarrilar en el minuto 65. Los de Elda tuvieron otro penalti para reengancharse al partido, pero Fidel mandó el balón a las nubes. Los dos tuvieron para marcar otra vez aunque el luminoso ya no se movió más. El Eldense cede por primera vez con Claudio y se queda fuera del playoff con 19 puntos. El Antequera corta el bache que le costó el puesto a Abel Gómez y toma aire con 16 puntos. El club anunció el domingo el fichaje de Abraham Paz como nuevo entrenador.

Cayó el fortín de El Pozuelo. El Juventud Torremolinos se vio superado por el Villarreal B. El filial firmó una victoria apabullante en uno de los campos más complicados del último año. El mini submarino se adelantó pronto a balón parado por medio de Lautaro. El ex del Algeciras no marcó de cabeza, lo hizo a la media vuelta y con la zurda. Los blanquiverdes se lanzaron a por el empate, pero el que acertó de nuevo fue el filial amarillo con una falta colgada por Víctor que se metió en propia puerta Dani Fernández al filo del descanso. El duelo se complicó más para el Torremolinos con la expulsión de Camacho, uno de sus baluartes en ataque. Los groguets sentenciaron a falta de un cuarto de hora con una vaselina lejana de Víctor Moreno. Los amarillos perdonaron una pena máxima en botas de Víctor que atajó el meta de los malagueños en el minuto 85. Fin a la racha de cinco semanas sin perder del Torremolinos de Antonio Calderón, que permanecerá con 18 puntos fuera del peligro. El Villarreal B de David Albelda escala hasta los 19 puntos con nuevos síntomas de que va a más.

Despertó el Ibiza en Can Misses. La primera victoria de la era Miguel Álvarez llegó ante un Algeciras muy descafeinado. Los locales aprovecharon su primera llegada en una conexión Bebé-Davo para ponerse por delante y Fran Castillo se sacó un golazo de la chistera para aumentar la diferencia antes del descanso. Los rojiblancos, muy desacertados en las dos áreas y castigados por las lesiones, tuvieron el balón en una segunda mitad en la que tampoco afinaron la puntería y, para colmo, acabaron encajando la sentencia en la recta final con un tanto a placer de Sofiane. El Ibiza dejó atrás un bache de cinco partidos sin ganar y se recoloca con 18 puntos. El Algeciras de Javi Vázquez dice adiós a su mejor racha de resultados y se sostiene con 18 puntos en ese grupo intermedio de la tabla.

Tablas en el Nou Estadi de Tarragona entre el Nàstic y el Hércules. Los locales dejaron escapar una ventaja de dos goles en casa ante un Hércules que se llevó un punto que sabe a gloria. Cristóbal Parralo y Beto Company, dos entrenadores que acaban de llegar, libraron un pulso muy entretenido en uno de los encuentros con más miradas puestas encima. El Nàstic protagonizó una primera parte en la que puso muy de cara la situación con dos tantos casi seguidos: un penalti transformado por Jaume Jardí y un remate de Pau Martínez. Sin embargo, al filo del descanso, la expulsión de Álex Jiménez y un tanto de Slavy en el rechace de un penalti lanzado por él dieron vida a los alicantinos. Las tornas viraron y los blanquiazules, pasada la hora de partido, igualaron por medio de Fran Sol. El Hércules se quedó con diez en el 82' por la roja de Samu Vázquez, pero ya no se movería más el marcador. La igualada frena al Nàstic de Cristóbal, que ya se veía en plazas de playoff. Los de Tarragona se sitúan con 19 puntos. El Hércules enlaza su segunda semana en positivo desde la llegada de Beto, rompe el maleficio como visitante y se pone con 18 puntos en el pelotón de la clase media.

El Real Murcia ya está en órbita. Cuarta victoria en cinco partidos con Adrián Colunga, la última frente al Alcorcón en el Enrique Roca, con buenos minutos y su dosis de sufrimiento final. Empezaron avisando los alfareros con Vladys como principal incordio, pero pasada la media Juan Carlos Real aprovechó un magnífico pase al hueco para adelantar a los granas. Los locales tuvieron ocasiones para encarrilar, cosa que hizo David Flakus, de rebote, a la hora de encuentro. Los madrileños reaccionaron demasiado tarde, a falta de dos minutos, a balón parado con un gran testarazo de Iván Pérez. A este Murcia le salen las cosas y le acompañan los resultados. Con Colunga ya se asoman a la zona noble con 20 puntos. El Alcorcón de Pablo Álvarez sigue con una cal y otra de arena, al acecho de los cinco primeros con 19 puntos.

El broche de la jornada llegó en la casa del intratable líder del grupo. El Atlético Madrileño desaborló al Teruel y demostró que ya es historia la intoxicación que afectó al vestuario y le impidió jugar la semana anterior. Tras un primer tiempo equilibrado en Alcalá, los colchoneros rompieron las tablas con un golazo del juvenil Miguel Cubo nada más comenzar la segunda mitad, el primer tanto del atacante con el filial. Ni cinco minutos después apareció Rayane con un derechazo para hacer el segundo tanto rojiblanco. Arnau Ortiz se sumó a la fiesta en el minuto 63. Octava victoria en trece partidos para los niños de Fernando Torres, líderes con 27 puntos y con un partido menos. El Teruel de Vicente Parras se cae de los puestos de privilegio tras su segunda derrota seguida y cuatro jornadas sin ganar, aunque cuenta con 20 puntos.