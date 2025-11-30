Así no se va a ninguna parte (3-0)

Así no. Así no va a ninguna parte ni el Algeciras ni cualquiera que se precie a competir en una categoría tan bonita y exigente como la Primera Federación. El equipo de Javi Vázquez fue una perita en dulce para la UD Ibiza en Can Misses, sobre todo en las áreas. El Algeciras mostró su versión más blandita, más light, en sendas zonas de castigo y así es imposible marcar y al mismo tiempo no encajar ante un rival con futbolistas del calibre de Bebé, Davo, Fran Castillo, Gallar y compañía. Los rojiblancos cayeron con claridad por 3-0 en un encuentro muy cuesta arriba al descanso y da la sensación de que los celestes levantaron el pie por el miedo que guardaban en el subconsciente de tanto tiempo sin ganar.

Los de Javi Vázquez llevaron la iniciativa al principio, en el primer cuarto de hora antes de encajar, y casi todo el segundo tiempo, pero sin el más mínimo acierto en los metros finales. El Algeciras concedió demasiado pronto -esos dichosos centros laterales- y el Ibiza sacó toda esa eficacia que se le venía resistiendo desde que Miguel Álvarez tomó las riendas del banquillo para relevar a Paco Jémez. Los celestes no perdonaron y los de rojo y blanco no materializaron ni una de sus ocasiones, que las hubo y muy claras. Toda la pegada de la goleada al Sanluqueño la pasada semana en casa se esfumó en las Pitiusas. Qué verdad es que todo lo que sube, baja.

El borrón de esta 14ª jornada liguera llega tras la que había sido la mejor racha del Algeciras hasta el momento con siete puntos de nueve y con el equipo del Nuevo Mirador aupado hasta los 18 puntos a la zona tranquila de la clasificación. Los de Vázquez van a seguir en ese ecuador de la tabla, pero con la amenaza de los puestos de descenso otra vez encima porque varios de los implicados en el vagón de cola, como el Sanluqueño, el Antequera y el Sevilla Atlético, levantaron la cabeza a golpe de victoria.

Ficha técnica UD Ibiza (3): Ramón; Sergio Díez, José Albert (Mounir, 64’), Nacho, Iago Indias, Del Pozo (Fede Vico, 90’), Bebé, David García, Davo (Sofiane, 64’), Fran Castillo (Señé, 76’) y Ernesto (Gallar, 64’). Algeciras CF (0): Iván Moreno; Paris Adot (Arauz, 63’), Aleix Coch (Víctor Ruiz, 63’), Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo (Nader, 70’), Iván Turrillo, Manín, Riley (Garrido, 21’) y Obeng. Árbitro: Gonzalo González Páez (sevillano del Colegio Madrileño). Amonestó a José Albert (10’), Aleix Coch (41’), Nacho (51’) y Mayorga (68’). Goles. 1-0 (12’) Davo. 2-0 (45’) Fran Castillo, Nacho (51’). 3-0 (88’) Sofiane. Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio de Can Misses de Ibiza, con presencia de algunos aficionados rojiblancos.

El Algeciras se presentó en Ibiza con un par de cambios con respecto al último once. El técnico dio entrada a Paris Adot en el lateral derecho por Joseca, que figuró en el banquillo, y volvió a la titularidad Joe Riley por un Juanma García que ni siquiera formó parte de la convocatoria. De estas bajas de última hora, ni una palabra en la previa, aunque ya vemos que de poco ha servido.

Dos mazazos y una lesión

El partido arrancó abierto tras una interrupción de un par de minutos por orden del árbitro, ya que un espectador tuvo que ser atendido en las gradas del estadio Can Misses en un percance que no fue a mayores. Tras la reanudación, la primera oportunidad llegó para un Algeciras que rondó el gol en un ataque con varios rechaces. Sin embargo, el que dio en la diana a la primera fue el Ibiza en el minuto 12 con un centro de Bebé que no tapó nadie y un remate de Davo muy solo en una isla dentro del área entre los centrales. Demasiado sencillo y muy mal defendida una acción de libro.

Minutos después del jarro de agua se produjo la lesión de Joe Riley, que se dolió de un mal gesto en una rodilla. El centrocampista rojiblanco intentó seguir cinco minutos, pero tuvo que ser relevado por Dani Garrido. Otro contratiempo en el plan inicial de Javi Vázquez, aunque curiosamente Garrido gozó de la que pudo ser la ocasión más clara del Algeciras en la primera mitad con un disparo desde la frontal que se marchó por muy poco.

El Ibiza, no obstante, también rondaba y Bebé había convertido en una autopista su banda. Otro centro suyo casi lo calca Davo, pero esta vez anticipó la retaguardia. En esas idas y venidas, el Algeciras se mantenía vivo, de hecho tuvo otra llegada prometedora en un balón parado que Paris Adot no enganchó con fuerza. Se consumía el primer tiempo cuando el Ibiza asestó el segundo golpe en una jugada en la que Davo asistió y Fran Castillo se sacó un golazo de la chistera. De nuevo, muyfácill para los celestes, que se sacudían los fantasmas de la falta de gol en medio tiempo. Los locales se envalentonaron en el último tramo antes del descanso, por lo que el 2-0 fue el mal menor.

Posesión estéril

Hacía falta un revulsivo, tomar la iniciativa y buscar un gol para reengancharse al partido, más aún sabiendo que el Ibiza podía dudar. Tras una primera aproximación de los locales en la que el balón rondó el área de Iván Moreno, el Algeciras se fue apoderando de la posesión ante un Ibiza que decidió replegarse y dejar jugar: "Ahí tienes la pelota, a ver qué haces", fue la declaración de intenciones de los que ya ganaban por 2-0.

Los algeciristas se acercaron con esa tónica de desacierto, con intentonas de un Isaac Obeng que se desesperaba cuando buscaba el disparo desde la derecha, con Rastrojo sin esa chispa suya, con Manín negado y con Garrido que tampoco encontraba ese pase rompedor. Los de Vázquez tampoco atinaron a balón parado ni desde la esquina ni desde los costados. Lo más cercano fue un lanzamiento del algecireño Tomás que sacó por bajo Ramón Juan.

Los rojiblancos buscaron soluciones en la banqueta con Arauz y Víctor Ruiz, dos defensas, mientras que el Ibiza desenfundó de una tacada a Sofiane, Gallar y Mounir. Hagan comparaciones ustedes mismos.

Con todo, tuvo otra opción clarísima el Algeciras en la recta final, en el minuto 82, con un centro para Manín, que acarició el gol rematando a un lateral de la portería. Una acción muy similar a la que Davo marcó en el primer acto. El Ibiza decidió que ya estaba bien de especular y en el minuto 88 sentenció en un ataque que culminó Sofiane a puerta vacía. Afortunadamente, el árbitro no añadió demasiado.