Javi Vázquez: "No hemos tirado entre los tres palos, así es imposible"

"No hemos tirado entre los tres palos, así es imposible. La derrota es juta". Así resumió Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras CF, la abultada derrota frente al Ibiza.

El técnico fue claro al señalar que la diferencia estuvo en las áreas. Explicó que su equipo generó numerosas ocasiones sin acierto, mientras que el Ibiza convirtió prácticamente todo lo que tuvo, incluida su primera llegada, "un golpe emocional" que marcó el desarrollo del choque. Pese a que su equipo supo mantenerse estable y limitar las progresiones del rival, la efectividad del conjunto balear terminó decantando el resultado.

Sin excusas, afirmó que “el fútbol no es injusto”: cuando se falla tanto y se concede en tan poco, “te mereces perder”. Por ello consideró justa la victoria del Ibiza y también su propia derrota, aunque valoró positivamente el trabajo táctico y la producción ofensiva mostrada tanto en la primera como en la segunda parte.

El entrenador lamentó las lesiones de Joseca y Juanma, antes del partido, y la de Joe Riley durante y no quiso señalar a Paris Adot, que disputaba su primer partido como titular en la temporada y aún no está en su mejor momento. Vázquez evitó cargar responsabilidades individualmente, recordando que el rival contaba con futbolistas de un nivel superior a la categoría como Bebé.

Preguntado por las dificultades en la plantilla, el entrenador evitó dramatismos. Admitió que la acumulación de contratiempos —lesiones y escasez de recursos en ciertas posiciones— complica la gestión del equipo, pero insistió en que afrontarán cada partido “a tumba abierta” con lo que tengan. Defendió que la situación deportiva sigue siendo estable: con 18 puntos y fuera del descenso, el grupo mantiene una mentalidad positiva y un compromiso total para seguir compitiendo.

De cara al futuro inmediato, el técnico pidió pasar página cuanto antes. Aprovecharán las horas en Ibiza para “limpiar la mente” y centrarse desde mañana en preparar el próximo encuentro en casa, con la intención de que el equipo vuelva a mostrar un nivel competitivo alto.