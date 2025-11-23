El Algeciras se viene arriba (3-0)

Siempre hay una primera vez para todo, hasta para ganar un partido por más de un gol. Al Algeciras de Javi Vázquez se le resistía esta temporada. Los rojiblancos habían sacado los puntos de muchas y diferentes maneras, pero no con un resultado tan contundente ni con unos instantes finales de disfrute, sin angustias ni sufrimientos. El entrenador se lo tomaba con humor: "Sería la hostia llegar a los últimos minutos con algo de tranquilidad", dijo en la previa, alegre, con esa sonrisa que siempre le acompaña. Dicho y hecho. El Algeciras CF cosechó su mayor triunfo del curso 2025/26 con un 3-0 convincente ante el Atlético Sanluqueño en el Nuevo Mirador. Los algeciristas desenrollaron un duelo muy trabado, con una primera parte de digestión pesada, para acabar hasta divirtiéndose y con tres puntos de incalculable valor en el objetivo a largo plazo de mantener la categoría en la Primera Federación.

El Algeciras firmó una goleada de muchos matices. El respetable del Nuevo Mirador presenció un primer tiempo de pura batalla, con más pelea que claridad, con el barullo por encima del fútbol. Este escenario, que amenazaba con prolongarse en el segundo acto, varió por completo al filo de la hora de partido cuando el balón parado lo cambió todo: una falta colgada por Tomás la remató en propia puerta Diallo -que había entrado tras el intermedio- y dio con el plan del Sanluqueño al traste.

Los de Javi Vázquez entendieron la situación de máxima necesidad de su rival, pero vieron el cielo abierto cuando a falta de un cuarto de hora los de Sanlúcar se quedaron con uno menos por la expulsión de Juárez. Con el 1-0 y la superioridad numérica, el Algeciras se desmelenó. Isaac Obeng, en un contragolpe de piernas y pegada, y Dani Garrido, con un chut de calidad, ambientaron un tramo final de total felicidad en el coliseo algecirista para degustar un triunfo con la calma con la que hacía tiempo que no se festejaba.

La quinta victoria de la campaña para el Algeciras llega en un mes de noviembre que va de maravilla. Los de Javi Vázquez enlazan siete de los últimos nueve puntos y han vencido sin encajar en sus tres últimas comparecencias en el Nuevo Mirador. El estadio de La Menacha se ha convertido en un coto privado. Los rojiblancos, además, dan el salto de calidad que su hinchada demandaba, ya que con 18 puntos abren por fin algo de distancia con los puestos de descenso. Nada que no se pueda perder con dos malos resultados, pero ya quisieran muchos otros estar al fuego del colchoncito que se ha agenciado el Algeciras antes del duro invierno.

Ficha técnica Algeciras CF (3): Iván Moreno; Joseca (Paris Afot, 90’), Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Rastrojo, Iván Turrillo (Víctor Ruiz, 84’), Manín (Arauz, 90’), Juanma (Riley, 56’) y Obeng (Garrido, 84’). Atlético Sanluqueño (0): Kudakovsky; Sola, Julio (Arru, 72’), Castellano (Bonfing Diallo, 46’), Trapero, Kikín (Zequi Díaz, 62’), Gallastegi (Carneil, 62’), Rodri, N’tji, Juárez y Satoca. Árbitro: Alejandro Clemente Ortuño (Yecla). Expulsó por doble amonestación al visitante Juárez (16’ y 74’). Amonestó a Gallastegi (8’), Mayorga (24’), N’tji (56’), Riley (68’), Castro (70’). Goles: 1-0 (58’) Diallo, en propia puerta en una falta botada por Tomás. 2-0 (82’) Isaac Obeng. 3-0 (92’) Dani Garrido. Incidencias: Partido correspondiente a la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras.

El once de Javi Vázquez, como se intuía, solo presentó como novedad el regreso de Iván Turrillo a la sala de máquinas por Joe Riley. El eterno capitán, un año más incuestionable, volvía tras cumplir sanción. El entrenador parece haber encontrado una alineación estable sobre la que jugar con un banquillo que también está siendo fundamental en este momento dulce.

Oportunidad de Manín para el Algeciras ante el Sanluqueño. / Erasmo Fenoy

Chispazo de Manín en un primer tiempo de pelea

El primer y casi único chispazo de claridad de toda la primera parte la firmó el Algeciras nada más salir, en el minuto 4, con un balón interior en el que Manín ganó la espalda a la defensa y chutó en el mano a mano contra el portero del Sanluqueño. El corpulento Kudakovski fue un muro. Poco después, lo intentó Isaac Obeng, tratando de romper por velocidad por su costado, aunque su centro no encontró destinatario.

El duelo se ensució con constantes faltas y poca fluidez, una tónica que no beneficiaba a un Algeciras que quizás se contagió de lo que proponía su oponente. El Sanluqueño tuvo su llegada más peligrosa con una internada de Rodri Val que no encontró rematador a la media hora y, poco después, remató de cabeza por medio de Trapero -ex de aquel Algeciras del ascenso a la Primera Federación-, con Iván Moreno atajando sin problemas esos escarceos a pelota parada.

El descanso asomó como una parada táctica más que necesaria para un Algeciras que se sentía atascado, al menos a ojos de los que seguían el envite desde las gradas. Hacía falta una marchita más o que sucediera algo.

Balón parado para desatascar

Quién sabe si el partido empezó a virar cuando el Sanluqueño tuvo que sustituir en el descanso a Adri Castellano, lesionado, por Bonfing Diallo. El zaguero se erigió en el protagonista sin quererlo cuando en el minuto 58 remató o tocó una falta botada por Tomás a la que iba con todo Aleix Coch. Así se rompió el cerco, a balón parado y con una pizca de esa moneda de doble cara, la de la fortuna.

Minutos antes del 1-0, Javi Vázquez había movido ficha con la entrada de Joe Riley por Juanma. Los de Sanlúcar reaccionaron con más piernas frescas, entre ellas las del exalbirrojo Zequi Díaz, que pasó casi con indiferencia. Como era de esperar, el Atleti estiró sus líneas y avanzó metros ante un Algeciras cómodo, sin perder el sitio ni la cabeza, convencido de que tendría alguna contra para soltar a los caballos.

Atacaba el Sanluqueño a balón parado cuando el árbitro vio a Juárez levantar la pierna demasiado y poner en riesgo la cabeza de un algecirista. El colegiado enseñó la segunda amarilla y dejó con diez a los visitantes en el minuto 74. El VAR reafirmó la decisión del trencilla. Al Algeciras se le ponía más de cara aún la tarde. La cuestión en las gradas era qué haría esta vez su equipo: ¿conformarse y mantener la rent? ¿Oo lanzarse a la yugular y sentenciar un partido por primera vez esta temporada?

Con uno más y a disfrutar

Las dudas quedaron despejadas rápidamente porque el Algeciras avasalló al Sanluqueño en un tramo final en el que se lo pasó bien. Isaac Obeng, de los más insistentes buscando la meta contraria, protagonizó el contragolpe del minuto 82 en el que encarriló el triunfo. El resbalón de un jugador del Sanluqueño dejó en franca carrera al ghanés, que definió a la perfección tras un sprint a todo pulmón. El Mirador disfrutaba.

El banquillo también se sumó a la fiesta, en especial, un Dani Garrido muy activo. El mediapunta obligó a un paradón a Kudakovsky en el minuto 89, pero el guardameta ruso nada pudo hacer en el minuto 92 cuando el algecirista Garrido se sacó un golazo por toda la escuadra, el broche a la más ampliada goleada de la temporada.